«Вместо лица — череп»: бесследно пропавшие мама с мальчиком загадочно появляются на улицах Ставрополя

Бесследно пропавшие мать с шестилетним сыном появляются на записях камер видеонаблюдения в Ставрополе. Пока соцсети обсуждают загадочные кадры, на которых лицо матери «похоже на череп», следователи пытаются отыскать пропавших.

— В следственные органы поступило сообщение о том, что 9 декабря вышли из дома и не вернулись 46-летняя Назели Мусаелян и её 6-летний сын. Интересно, что после этого их видели в городе, более того, они попали в объектив камер видеонаблюдения рядом с специальной коррекционной школой №33, — рассказала «КП - Северный Кавказ» помощник руководителя следственного управления СКР по Ставропольскому краю Алла Козырецкая.

Фото: кадр видео камеры наблюдения. Пресс-служба следственного управления СКР по Ставропольскому краю

Эта информация вызвала бурный резонанс в социальных сетях. Снимок, на котором лицо пропавшей матери напоминает череп, полное отсутствие других фотографий, загадочное возвращение, и повторное исчезновение. Некоторые стали предполагать худшее — будто по городу ходят лишь призраки потерянной пары.

Как удалось выяснить «Комсомолке», на кадрах видеозаписей камер наблюдения вовсе не призрак. Пропавшая женщина не просто так гуляла рядом со школой — она заходила проведать второго ребёнка. Мальчик её видел и говорил с ней. Но после этого женщина и второй её сын действительно вновь пропали.

— Женщина живёт очень бедно. Там всё очень плохо. У них нет не только мобильных телефонов — даже фотографий, чтобы искать предметно. Поэтому очень трудно. Её мужчина, который и обратился за помощью, говорит, что ничего между ними не происходило. Остальное должны выяснить специалисты, следователи, — объяснил ситуацию информированный источник.

На данный момент по факту исчезновения матери с сыном ведётся доследственная проверка. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

"КП" нашла видео, на котором мама с ребёнком вовсе не похожи на призраков.Видео: следственное управление СКР по Ставропольскому краю

КСТАТИ

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