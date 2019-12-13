2019-12-13T17:36:39+03:00
Происшествия

«Вместо лица — череп»: бесследно пропавшие мама с мальчиком загадочно появляются на улицах Ставрополя

Странной историей заинтересовались следователи [фото, видео]
Андрей ФАДЕЕВ
Поделиться:
Фото: кадр видео камеры наблюдения. Пресс-служба следственного управления СКР по Ставропольскому краюФото: кадр видео камеры наблюдения. Пресс-служба следственного управления СКР по Ставропольскому краю
Изменить размер текста:

Бесследно пропавшие мать с шестилетним сыном появляются на записях камер видеонаблюдения в Ставрополе. Пока соцсети обсуждают загадочные кадры, на которых лицо матери «похоже на череп», следователи пытаются отыскать пропавших.

— В следственные органы поступило сообщение о том, что 9 декабря вышли из дома и не вернулись 46-летняя Назели Мусаелян и её 6-летний сын. Интересно, что после этого их видели в городе, более того, они попали в объектив камер видеонаблюдения рядом с специальной коррекционной школой №33, — рассказала «КП - Северный Кавказ» помощник руководителя следственного управления СКР по Ставропольскому краю Алла Козырецкая.

Фото: кадр видео камеры наблюдения. Пресс-служба следственного управления СКР по Ставропольскому краю

Фото: кадр видео камеры наблюдения. Пресс-служба следственного управления СКР по Ставропольскому краю

Эта информация вызвала бурный резонанс в социальных сетях. Снимок, на котором лицо пропавшей матери напоминает череп, полное отсутствие других фотографий, загадочное возвращение, и повторное исчезновение. Некоторые стали предполагать худшее — будто по городу ходят лишь призраки потерянной пары.

Как удалось выяснить «Комсомолке», на кадрах видеозаписей камер наблюдения вовсе не призрак. Пропавшая женщина не просто так гуляла рядом со школой — она заходила проведать второго ребёнка. Мальчик её видел и говорил с ней. Но после этого женщина и второй её сын действительно вновь пропали.

— Женщина живёт очень бедно. Там всё очень плохо. У них нет не только мобильных телефонов — даже фотографий, чтобы искать предметно. Поэтому очень трудно. Её мужчина, который и обратился за помощью, говорит, что ничего между ними не происходило. Остальное должны выяснить специалисты, следователи, — объяснил ситуацию информированный источник.

На данный момент по факту исчезновения матери с сыном ведётся доследственная проверка. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

"КП" нашла видео, на котором мама с ребёнком вовсе не похожи на призраков.Видео: следственное управление СКР по Ставропольскому краю

КСТАТИ

Очевидцы: в небе над Ставропольем засняли НЛО

Жители Труновского района Ставрополья утверждают, что сняли на видео странный сверкающий объект, зависший в небе над селом. Характерное свечение и удивительное исчезновение заставило многих говорить о том, что над краем пролетело НЛО (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Жила хорошо, теперь не будет": продажей ребенка матерью в Дагестане занялись следователи

Следственный комитет по Дагестану открыл уголовное дело против четырех женщин, подозреваемых в купле-продажи ребенка в 2015 году. Мать рассказала, что ребёнка продали без её ведома. Но это оказалось ложью (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Дагестане разыскивают подозреваемого в убийстве
Деда Мороза искали по всему городу: как в Ставрополе открыли главную елку
Театр кукол в Ставрополе вернется в историческое здание
"В этой жизни я видел многое": Дима Билан рассказал, почему он не гей
«Откат» во внутреннем кармане: на Северном Кавказе главврач спрятал в пальто 1,5 млн
На Ставрополье назначены "дежурные" магазины в Новый год
Силовики проводят изъятие документов в дагестанском казначействе
Хаски, которого всё достало: пёс запрыгивает во все попавшиеся машины
В Ессентуках развеяли миф о старых лавочках
«Бить я умею, а его я буду особенно сильно бить»: Нурмагомедов оценил силы американского соперника
Глава округа на Ставрополье обманами благоустраивал владения
Пять человек пострадали в перевернувшейся маршрутке на Ставрополье
Три автомобиля столкнулись на подъезде к Ставрополю
Ставропольский боксер защитил титул чемпиона Европы, победив испанца дель Рио
На карте Чечни появился новый район
Почти 40 полпредов Ингушетии просят освободить из СИЗО участников протестов