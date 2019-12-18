2019-12-18T18:54:23+03:00
Общество

Новогодний салют в Ессентуках: 3 тысячи залпов и голос Мэрайи Кэри

Главное праздничное шоу развернется на Театральной площади города-курорта
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Салют в Ессентуках.Салют в Ессентуках.
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Театральная площадь Ессентуков приглашает всех на ежегодное шоу «Новый год - семейный праздник». За последние 5 лет стало хорошей традицией праздновать новый год всем городом. 2019-й собрал вокруг главной городской елки более 9 тысяч горожан и гостей курорта. К этой новогодней ночи готовились несколько месяцев.

Вечерняя программа начнется в 19.00, откроет ее танцевальный флешмоб, хиты всех времен и народов поднимут настроение и согреют в зимнюю непогоду, детская программа «Праздник к нам приходит» соберет вокруг елки сказочных героев и Деда мороза с внучкой. В 21.30 на сцене выступит ростовская группа «Амазонки» с ярким костюмированным шоу, в 22.30 из солнечного Сочи с любовью - кавер-группа «Гланс Бэнд». Квартет исполнит российские и зарубежные хиты.

Ровно в полночь начнется праздничный фейерверк, по традиции фирма «Мегапир» подготовит для ессентучан яркое небесное шоу. Самые оригинальные изделия могут содержать до десяти различных эффектов. Это фигуры, мерцания, различные огоньки. Он будет насыщенным по яркости и цветовой гамме - кроме золота и серебра, в небе будут зеленые, синие, красные элементы. Восприятие фейерверка зависит не только от цветов, но и от звука, которым сопровождается вылет заряда, поэтому в этом году озвучивать новогодний салют будет уникальный голос певицы Мэрайи Кэри. Ее рождественская композиция All I Want for Christmas Is You как нельзя лучше подошла к торжественному моменту.

Во время новогоднего фейерверка в центре города будут использоваться калибры в 3, 4, 5 тысяч миллиметров, которые будут взрываться на высоте от 100 до 200 метров. В небо будет отправлено около трех тысяч залпов. Зрители смогут увидеть различные фигуры, среди которых «мерцающие фонтаны», «снежный шлейф», «сатурны». Новый 2020 год в Ессентуках начнется с большого хоровода вокруг городской елки, а первым подарком горожанам и гостям курорта станет выступление хэдлайнера, группы «Братья Грим». Главная новогодняя ночь на Театральной площади завершится в 1 час 20 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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