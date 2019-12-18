Главный архитектор дагестанской столицы получил 4,5 года условно за превышение полномочий

СЕГОДНЯ 19:50 2019-12-18T19:50:51+03:00

Гитинов незаконно выдал застройщикам документацию на строительство многоквартирных домов на земельных участках, находящихся в зоне индивидуальной жилой застройки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

При назначении наказания суд отнес к смягчающим обстоятельствам участие Гитинова в боевых действиях и награждение его орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан»

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Суд признал главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова виновным в превышении должностных полномочий. Ему назначили наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы с лишением права занимать государственные должности сроком на три года, сообщает ТАСС.

По словам представителя ведомства, при назначении наказания суд отнес к смягчающим обстоятельствам участие Гитинова в боевых действиях и награждение его орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан». Также сообщается, что обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Напомним, что суд над бывшим главным архитектором города в Махачкале начался в мае этого года. Экс-чиновника правоохранители обвиняли в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ).

По официальной версии обвинения, Магомедрасул Гитинов незаконно выдавал разрешения на строительство объектов капитального строительства. Сам Гитинов вину не признавал, адвокат настаивал на его полной невиновности.

ИСТОЧНИК KP.RU