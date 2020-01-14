Кадыров вошёл в тройку самых цитируемых губернаторов-блогеров России
Глава Чечни Рамзан Кадыров вошёл в рейтинг-лист глав регионов России, которые ведут собственные блоги.
Так, по итогам прошлого года самым цитируемым блогером среди глав регионов нашей страны стал мэр Москвы Сергей Собянин (ИЦ- 6 834,9). За ним успешно расположился чеченский лидер Рамзан Кадыров (ИЦ - 5 897,6).
Тройку лидеров замыкает глава Санкт-Петербурга Александр Беглов (ИЦ- 2 399,2).
Напомним, что Кадыров в своем Telegram прокомментировал инцидент с депутатом Верховной рады Бориславом Березой и российской журналисткой Ольгой Скабеевой. Тогда чеченский политик призвал украинского парламентария извиниться перед ней.
Также Кадыров написал про резонансную аварию в Москве на Можайском шоссе, которую устроил чеченец Муслим Джамбеков. Глава республики призвал беглеца вспомнить, что он мужчина, вернуться и сдаться властям.
Кстати, в 2020 году Чеченская Республика получит 10 миллиардов рублей на реализацию нацпроектов. О поступлениях в региональный бюджет и планах на эти средства сообщил премьер-министр Чечни Муслим Хучиев.
ИСТОЧНИК KP.RU