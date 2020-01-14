Кадыров вошёл в тройку самых цитируемых губернаторов-блогеров России

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:04:30+03:00

Кадыров в своем Telegram прокомментировал инцидент с депутатом Верховной рады Бориславом Березой и российской журналисткой Ольгой Скабеевой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Глава Чечни Рамзан Кадыров вошёл в рейтинг-лист глав регионов России, которые ведут собственные блоги.

Так, по итогам прошлого года самым цитируемым блогером среди глав регионов нашей страны стал мэр Москвы Сергей Собянин (ИЦ- 6 834,9). За ним успешно расположился чеченский лидер Рамзан Кадыров (ИЦ - 5 897,6).

Тройку лидеров замыкает глава Санкт-Петербурга Александр Беглов (ИЦ- 2 399,2).

Напомним, что Кадыров в своем Telegram прокомментировал инцидент с депутатом Верховной рады Бориславом Березой и российской журналисткой Ольгой Скабеевой. Тогда чеченский политик призвал украинского парламентария извиниться перед ней.

Также Кадыров написал про резонансную аварию в Москве на Можайском шоссе, которую устроил чеченец Муслим Джамбеков. Глава республики призвал беглеца вспомнить, что он мужчина, вернуться и сдаться властям.

Кстати, в 2020 году Чеченская Республика получит 10 миллиардов рублей на реализацию нацпроектов. О поступлениях в региональный бюджет и планах на эти средства сообщил премьер-министр Чечни Муслим Хучиев.

ИСТОЧНИК KP.RU