В Минводах начали благоустраивать сквер «Дружба»

14 Янв. 2020 2020-01-14T17:26:45+03:00

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Специализированная техника в эти дни активно работает на месте благоустройства будущего сквера «Дружба», который появится на одноименной улице в районе «4 км» у подножья горы Змейка.

В настоящий момент техника проводит работы по грейдированию участка под объект. Напомним, сквер «Дружба» будет благоустроен по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды»: он набрал 13 216 голосов по результатам рейтингового голосования, которое состоялось 8 сентября прошлого года.

Общая площадь будущего сквера составит 5313 квадратных метров. Здесь появятся площадки для проведения культурно-массовых мероприятий, детские спортивные комплексы, будет оборудована территория для выгула собак. По проекту также предусмотрено обустройство тротуаров и велосипедных дорожек, а также скамеек и урн.

ИСТОЧНИК KP.RU