Александр Резюк: «Развивать систему образования можно сотрудничеством, а не пятиминутными сенсациями»

14 Янв. 2020 2020-01-14T17:56:50+03:00

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- С удивлением прочел «сенсационную» новость о том, что в краевой системе образования с подачи бывшего заместителя председателя правительства Ставропольского края Ирины Кувалдиной якобы «внедрялись чуждые либеральные ценности». А увидел все это некий общественник.

Дело в том, что я сам не первый год занимаюсь общественной работой и, как председатель совета отцов Ставропольского края, школьную жизнь знаю не с чужих слов. Наша краевая организация существует с 2014 года, а два года назад, с появлением аналогичной федеральной структуры, совет отцов серьезно активизировался.

Мы контактируем с министерством образования края, взаимодействуем с учителями, классными руководителями, вместе регулярно организуем спортивные праздники, культурные мероприятия, помогающие ученикам лучше узнать друг друга, снизить конфликтный потенциал внутри детского коллектива, подружиться.

Мы, как и все родители, хотим, чтобы наши дети учились в лучших условиях и понимаем, что для этого есть только один путь - сотрудничество заинтересованных сторон, а не громкие разоблачительные заявления, пятиминутные сенсации.

Конечно, в образовании, на наш взгляд, еще немало проблем, но они не связаны с чуждыми либеральными влияниями, которые любой неравнодушный родитель ребенка сразу бы заметил без подсказок со стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU