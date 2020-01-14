Портфель привлеченных средств физлиц Сбербанка превысил 1 триллион рублей

14 Янв. 2020 2020-01-14T18:27:57+03:00

Изменить размер текста: A A

По итогам прошлого года портфель привлеченных средств физических лиц на Юге и Северном Кавказе вырос на 9% и превысил 1 трлн рублей.

Наибольший объем портфеля сформирован клиентами Краснодарского края – 377,7 млрд рублей, Ростовской области - 265,6 млрд рублей и Ставропольского края - 187,9 млрд рублей. В республиках ЮФО и СКФО на счетах клиентов размещено 174,6 млрд рублей.

- С каждым годом портфель вкладов физических лиц показывает стабильный рост, - прокомментировала Лариса Безделева, зампредседателя Юго-Западного банка Сбербанка. - Это обусловлено увеличением количества зарплатных клиентов и выплат на счета в банке. Розничный бизнес Сбербанка показывает устойчивую динамику развития. По итогам 2019 года мы превысили отметку в 1 трлн рублей по портфелю привлеченных средств физических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU