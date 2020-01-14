2020-01-14T18:27:57+03:00
Общество

Портфель привлеченных средств физлиц Сбербанка превысил 1 триллион рублей

Банк подвел итоги за 2019 год
Поделиться:
Розничный бизнес Сбербанка показывает устойчивую динамику развития.Розничный бизнес Сбербанка показывает устойчивую динамику развития.
Изменить размер текста:

По итогам прошлого года портфель привлеченных средств физических лиц на Юге и Северном Кавказе вырос на 9% и превысил 1 трлн рублей.

Наибольший объем портфеля сформирован клиентами Краснодарского края – 377,7 млрд рублей, Ростовской области - 265,6 млрд рублей и Ставропольского края - 187,9 млрд рублей. В республиках ЮФО и СКФО на счетах клиентов размещено 174,6 млрд рублей.

- С каждым годом портфель вкладов физических лиц показывает стабильный рост, - прокомментировала Лариса Безделева, зампредседателя Юго-Западного банка Сбербанка. - Это обусловлено увеличением количества зарплатных клиентов и выплат на счета в банке. Розничный бизнес Сбербанка показывает устойчивую динамику развития. По итогам 2019 года мы превысили отметку в 1 трлн рублей по портфелю привлеченных средств физических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Ставрополья поздравил журналистов с Днем печати
Число отравившихся от питьевой воды в Дагестане выросло до 32 человек
iPhone 11 получит победитель конкурса от Рамзана Кадырова
Портфель привлеченных средств физлиц Сбербанка превысил 1 триллион рублей
На Ставрополье 14-летнюю девочку из детдома ищет полиция
Александр Резюк: «Развивать систему образования можно сотрудничеством, а не пятиминутными сенсациями»
Три человека отравились питьевой водой в Дагестане
Пранкера, севшего мужчине на колени, избили в Ставрополе
В Минводах начали благоустраивать сквер «Дружба»
Стальной дагестанец: фанаты нашли способ приобрести частичку Хабиба Нурмагомедова
За навязывание православия накажут школу в Кабардино-Балкарии
В Ингушетии уволили отца напавшего на пост ДПС террориста
Кадыров вошёл в тройку самых цитируемых губернаторов-блогеров России
ВТБ предлагает ипотеку под 8,4%
Главу Кисловодска призовут к ответу после критики Матвиенко
В Ставрополе демонтируют новогодние ёлки
«Сегодня под ручку, а завтра уже будет поздно»: дагестанец призвал «братьев» не гулять в обнимку с девушкой
На Ставрополье таможенники не дали москвичу угостить друзей снюсами
На Ставрополье назван самый неблагодарный труд