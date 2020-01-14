14 Янв. 2020 2020-01-14T18:57:30+03:00

Число отравившихся от питьевой воды в Дагестане выросло до 32 человек Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

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Количество людей, пострадавших от питьевой воды в Кизляре, выросло до 32 человек. Среди них - десять детей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Дагестана. В период с 6 до 14 января 30 человек были доставлены в больницу, уверяют сотрудники регионального управления Роспотребнадзора.

- В настоящее время в результате роста заболеваемости острой кишечной инфекцией в Центральную городскую больницу Кизляра в состоянии средней степени тяжести госпитализированы 32 человека, из них 10 детей, - сказано в сообщении Минздрава. Уточняется, что пациентов в тяжелом состоянии нет. Всем, у кого стоит диагноз "острая кишечная инфекция", оказывается медицинская помощь.

Кроме этого, в пресс-службе уточнили, что легкую форму заболевания нашли в организмах нескольких жителей города. Больные, однако, от госпитализации отказались.

Возможной причиной заражения могла стать самовольно построенная местными жителями канализация. Так, мастера проложили трубу и соединили ее с дренажной системой Кизляра. Водопроводная труда, которая располагалась ниже, прорвалась, в результате чего вода была заражена.

- Стоит отметить, что ситуация с ростом заболеваемости острой кишечной инфекцией в Кизляре находится на контроле руководства Дагестана и Минздрава региона. Населению настоятельно рекомендуется пить кипяченную воду и соблюдать требования личной гигиены, - сказано в сообщении Минздрава Дагестана. В городе организовали работу инфекционного штаба.

ИСТОЧНИК KP.RU