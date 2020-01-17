Депутаты Георгиевска прячутся после секс-скандала с мэром города

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:21:36+03:00

Они скрывают свое депутатство

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Некоторые депутаты стыдятся ходить в думу Георгиевска после секс-скандала с мэром города Максимом Клетиным, пишет NewsTracker, приводя цитаты собственных источников. По их информации, тяжело было собрать кворум на последних трех заседаниях думы.

Избиратели задают вопросы про Клетина, а депутатам, голосовавшим за него, нечего ответить.

-Некоторым депутатам приходится сейчас скрывать свое депутатство, - сообщают собеседники.

Напомним, широкий общественный резонанс вызвали игривые видео и фото с мужчиной, очень похожим на главу Георгиевска.

Об отношении к истории главу Ставрополья Владимира Владимирова спросили на первой пресс-конференции года. На что он ответил журналистам, что в личной жизни эффективно работающих подчинённых копаться не желает.

Губернатор прокомментировал скандал с мэром Георгиевска 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU