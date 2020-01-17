Депутаты Георгиевска прячутся после секс-скандала с мэром города
Некоторые депутаты стыдятся ходить в думу Георгиевска после секс-скандала с мэром города Максимом Клетиным, пишет NewsTracker, приводя цитаты собственных источников. По их информации, тяжело было собрать кворум на последних трех заседаниях думы.
Избиратели задают вопросы про Клетина, а депутатам, голосовавшим за него, нечего ответить.
-Некоторым депутатам приходится сейчас скрывать свое депутатство, - сообщают собеседники.
Напомним, широкий общественный резонанс вызвали игривые видео и фото с мужчиной, очень похожим на главу Георгиевска.
Об отношении к истории главу Ставрополья Владимира Владимирова спросили на первой пресс-конференции года. На что он ответил журналистам, что в личной жизни эффективно работающих подчинённых копаться не желает.
Губернатор прокомментировал скандал с мэром Георгиевска
ИСТОЧНИК KP.RU