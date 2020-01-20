2020-01-20T12:46:54+03:00
Общество

«Хочу почувствовать тепло чеченского народа»: Дочь легендарного Мохаммеда Али заявила о желании приехать в Грозный

Семье великого спортсмена не терпится познакомиться с жителями республики [видео]
Ася АСРЯН
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Кадыров отметил, что спортсмена всегда будут помнить, как легендарную личность современностиКадыров отметил, что спортсмена всегда будут помнить, как легендарную личность современностиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Дочь легендарного боксера Мохаммеда Али записала видеообращение, в котором выражает слова признательности Рамзану Кадырову. Так, Рашида Али тронута тем, что в чеченской столице есть проспект, названный в честь ее отца

Женщина отметила, что для ее семьи – это большая честь. И добавила, что Мохаммед Али был бы горд тем, что его отношение ко всем людям нашли отклик и в Чечне.

На этом любезные слова признания Рашиды не закончились. В своем видеообращении она заявила, что очень хотела бы приехать вместе со своей семьей в Грозный. Ей не терпится почувствовать «поближе богатую историю и тепло чеченского народа».

Рамзан Кадыров в свою очередь пригласил женщину с родными посетить республику.

– Ваш отец, Мохаммед Али всегда будет величайшим боксером и глубоко почитаемым человеком, ставившим ценности Ислама превыше остальных. В Чечне его всегда будут помнить как легендарную личность современности! С большим удовольствием приглашаю Вас посетить Грозный,– заявил чеченский политик.

Ранее «Комсомолка» писала, что глава Чечни Рамзан Кадыров может оставить свой пост и уйти на повышение, получив должность полномочного представителя президента. С этим может быть связанна его «временная нетрудроспособность» и передача полномочий премьеру республики Муслиму Хучиеву.

Дочь легендарного Мохаммеда Али заявила о желании приехать в Грозный.

Информацию со ссылкой на источник в Кремле сообщают «Аргументы недели».

— Исполнение обязанностей Главы Чеченской Республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, Председателя Правительства Чеченской Республики, — гласит распоряжение главы Чеченской Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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