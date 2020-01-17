Рамзан Кадыров может уйти на повышение

Глава Чечни Рамзан Кадыров может оставить свой пост и уйти на повышение, получив должность полномочного представителя президента. С этим может быть связанна его «временная нетрудроспособность» и передача полномочий премьеру республики Муслиму Хучиеву. Информацию со ссылкой на источник в Кремле сообщают «Аргументы недели».

— Исполнение обязанностей Главы Чеченской Республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, Председателя Правительства Чеченской Республики, — гласит распоряжение главы Чеченской Республики.

Документ гласит, что Кадыров передал полномочия главы региона 13 января, однако впервые появился на сайте Главы и Правительства Чечни лишь 15 января. Символично, что именно в этот день стартовали кадровые перестановки на высшем уровне: после Послания президента Путина Правительство РФ подало в отставку, экс-премьеру Медведеву была предложена должность заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации. Спустя пару часов на его место был предложен Михаил Мишустин.

— Рамзану Кадырову поступило предложение занять новую должность, — цитируют «АН» своего инсайдера. — Речь идёт о повышении — позиции полномочного представителя президента.

Кадыров получает грамоту от нового премьераФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Более того, достоверно известно, что чеченский политик сейчас находится в Москве — сегодня новый премьер-министр Мишустин наградил Кадырова Почетной грамотой Федеральной Налоговой Службы.

С другой стороны, Рамзан Кадыров уже не первый раз сообщает о своей «временной нетрудоспособности». Так в феврале 2019-го года глава Чечни тоже передавал полномочия Муслиму Хучиеву. Тогда новость имела эффект разорвавшейся бомбы, и главе региона пришлось объясниться. Чеченский лидер сообщил, что подхватил грипп, но уже идёт на поправку и поводов для волнения нет.

На этот раз Кадыров не стал комментировать свою «нетрудоспособность». Информацию о болезни распространил его пресс-секретарь Альви Каримов.

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