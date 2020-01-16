В Чечне объяснили «временную нетрудоспособность» Рамзана Кадырова

Несколько дней назад глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что временно нетрудоспособен и возложил исполнение обязанностей главы республики на руководителя правительства Муслима Хучиева.

Позже стала известна причина такого решения. Оказывается, чеченский политик проходит курс лечения. И после него сразу же вернется к исполнению своих обязанностей в полном объеме.

— В этом нет мичего необычного. В любом регионе России на период ежегодного отпуска или временной нетрудоспособности исполнение обязанностей главы передается должностному лицу в соответствии с конституцией или уставом субъекта, — прокомментировал «КП» руководитель пресс-службы главы республики Альви Каримов.

Ранее политик уже «возлагал обязанности руководителя республики на премьера в случае отпуска или в случае временной нетрудоспособности». При этом спикер напомним, что такая практика существует и в других регионах нашей страны.

Напомним, «Комсомолка» сообщала, что Рамзан Кадыров сообщил о своей «временной нетрудоспособности». Распоряжение, датированное 13 января, опубликовано на официальном сайте главы республики.

В документе чеченский лидер сообщает о своей «временной нетрудоспособности» и делегирует свои полномочия председателю правительства Чеченской Республики Муслиму Хучиеву.

На этом резонансные заявления главы Чечни не закончились. Рамзан Кадыров прокомментировал Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию и последующую отставку правительства страны. Чеченский политик назвал события «историческими». Он настаивает, что подобные шаги продиктованы необходимостью «укрепления могущества государства».

— Обращение президента содержит программу, способную коренным образом решить многие социально-экономические задачи. Мы твёрдо убеждены в том, что каждый шаг нашего Президента продиктован заботой об укреплении могущества государства, заботой о народе и каждом человеке в отдельности, — написал политик в соцсетях.

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Рамзан Кадыров сообщил о своей «временной нетрудоспособности». Распоряжение, датированное 13 января, опубликовано на официальном сайте главы республики (подробнее).