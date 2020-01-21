Следы привели к реке: тело «русалки» под водой ищут спасатели на Ставрополье

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:05:03+03:00

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На Ставрополье спасатели под водой ищут пропавшую неделю назад 25-летнюю Викторию Воротынцеву. Девушка с длинными волосами исчезла после работы с 13 января в селе Красногвардейское, уехав на своем красном велосипеде.

Как стало известно из сообщения пресс-службы ГКУ ПАСС СК, рабочая версия произошедшего привела ставропольских полицейских к берегу реки Егорлык. Поиски под водой начались с17 января. Очевидцы сообщали, что видели, как девушка заходила в воду.

И видеокамеры в селе зафиксировали, как она ступила на мост через Егорлык, а дальше её следы теряются. На берегу были найдены вещи девушки – куртка и сумка – их опознали родные. Очевидно, что женщина зашла в воду через камыши, где протоптана свежая дорожка.

8 километров проплыли на лодках спасатели по реке. Но водолазам не удалось спуститься на дно, потому что уровень воды сильно упал.

Поиски продолжились и в субботу. Рассчитывается, что искать тело «русалки» будут и 21 января, ведь течением тело могло унести за много километров.

ИСТОЧНИК KP.RU