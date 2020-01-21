Вячеслав Коршун опроверг назначение на место Мясоедова в администрации Ставрополя

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:28:35+03:00

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После сообщения о том, что замглавы администрации Александр Мясоедов покинул свой пост начались предположения в соцсетях о заступлении на должность Вячеслава Коршуна. На данный момент он возглавляет комитет культуры и молодежной политики администрации города. Чиновник отрицает получение должности первого зама. И пока новость о назначении — не более, чем слухи.

Напомним, что приказ о расторжении трудового договора с Александром Мясоедовым был подписан по инициативе работодателя из-за лишения чиновника доступа к гостайне. Это произошло после докладной от руководителя второго отдела администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU