Вячеслав Коршун опроверг назначение на место Мясоедова в администрации Ставрополя
После сообщения о том, что замглавы администрации Александр Мясоедов покинул свой пост начались предположения в соцсетях о заступлении на должность Вячеслава Коршуна. На данный момент он возглавляет комитет культуры и молодежной политики администрации города. Чиновник отрицает получение должности первого зама. И пока новость о назначении — не более, чем слухи.
Напомним, что приказ о расторжении трудового договора с Александром Мясоедовым был подписан по инициативе работодателя из-за лишения чиновника доступа к гостайне. Это произошло после докладной от руководителя второго отдела администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU