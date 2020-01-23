Из-за снегопада в Ставрополе частично отменили занятия в школах
Учебные заведения предупредили родителей
-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе из-за обрушившегося снегопада отменили занятия у детей 1-4 классов. Администрация города информацию опровергают. Говорят, что был лишь частично скорректирован образовательный процесс и новые темы с контрольными перенесли, так как многих детей родители оставили дома. Однако сами школы, например, №16, №19, №26, №37 предупредили родителей младшеклассников об отмене уроков в начальной школе.
ИСТОЧНИК KP.RU