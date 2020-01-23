Определены финалисты ДНК Фонда Андрея Мельниченко

23 Янв. 2020 2020-01-23T17:06:38+03:00

Изменить размер текста: A A

43 проекта будут представлены во всероссийском финале Детского научного конкурса (ДНК) Фонда Андрея Мельниченко, который пройдет в Барнауле 24 - 28 января. Среди них есть и работы учащихся филиала Центра детского научного и инженерно-технического творчества Невинномысска. ДНК Фонда Андрея Мельниченко учрежден в 2018 году.

Он проводится в целях выявления и развития талантливых детей в сфере естественнонаучной исследовательской, проектной и конструкторской деятельности. Конкурс проводится в несколько этапов. В ноябре 2019 года на площадках образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко состоялись отборочные этапы ДНК. В них приняли участие сотни российских учащихся 5 - 11-х классов, углубленно изучающих цикл естественнонаучных дисциплин.

Оргкомитет ДНК отобрал лучшие исследовательские и инженерные проекты из числа победителей и призеров регионального этапа. Теперь в финале конкурса, который пройдет в столице Алтайского края, за право быть лучшими будут состязаться более 70 школьников, проекты которых представлены в нескольких номинациях: «Исследовательский проект», «Теоретический инженерный проект», «Инженерный проект с представлением макетов или моделей», «IT-проект». В каждой из них выделяются возрастные группы: младшая (5 - 6 класс), средняя (7 - 8 класс) и старшая (9 - 11 класс).

Среди разработок в номинации «Инженерный проект с представлением макетов или моделей» в средней возрастной группе в финал ДНК прошел проект электронной книги со шрифтом Брайля учащихся ЦДНИТТ Невинномысска Владислава Зюлина и Владислава Калиниченко. В старшей возрастной группе в этой номинации будет представлена реабилитационная работа по программированию и использованию контроллера ISKRAMEGA в управлении координатной платформой одиннадцатиклассника Георгия Козлова.

Проект «Разработка инновационного азотного удобрения пролонгированного действия и исследование его эффективности в целях повышения продуктивности сельскохозяйственных культур и охраны окружающей среды» невинномысского воспитанника Фонда Андрея Мельниченко Тимура Андрожейчока стал финалистом в категории «Исследовательские проекты» в младшей возрастной группе.

Среди старшеклассников за победу в ДНК поборются Антон Шаргородский, Ксения Романенко и Дарья Тихонова, изучившие оптимизацию питания озимой пшеницы, а также Кирилл Романов, исследовавший изменчивые кристаллы. Теперь участникам финала ДНК-2020 предстоит серьезная работа, чтобы достойно представить свои проекты на завершающем этапе конкурса. Ведь победителей Детского Научного Конкурса Фонда Андрея Мельниченко уже ждут турниры юных исследователей и изобретателей в США и Китае.

С полным перечнем проектов-финалистов можно познакомиться, пройдя по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU