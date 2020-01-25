После замечания губернатора в Ставрополе проверят качество уборки снега
В Ставрополе будет инициирована проверка качества снегоочистительных работ. Поводом для сомнений послужило замечание главы края Владимира Владимирова. О проверки сообщили в администрации города.
На заседании комиссии по ЧС мэр Ставрополя Андрей Джатдоев поручил подрядчикам убирать снег с тротуаров и дорог чаще. Кроме того, он потребовал проверить качество пескосоляной смеси, которую сыпят на лед, и соблюдение графика движения маршрутками и автобусами.
Напомним, с 18 января в городе бушевала непогода. Из-за нее пострадали деревья, провода, а порой и машины горожан. Несколько дней на дорогах были 10-балльные пробки. Несмотря на усилия более сотни снегоуборочных машин, местные жители жаловались на количество снега.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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