В районах Чечни, где отключили свет, наладили работу электричества

25 Янв. 2020 2020-01-25T16:36:59+03:00

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Специалисты вернули в дома 90 тысяч жителей трех районов Чечни свет. Об этом сказано в справке на сайте Ситуационно-аналитического центра Министерства энергетики России.

- В 13-10 на ПС 110 кВ "Цемзавод" после устранения течи масла и восстановления давления введен в работу трансформатор Т-1, всем потребителям подано напряжение, - сказано в справке.

Напомним, в 11 часов стало известно о выключении света в трех районах Чечни - Итум-Калинского, Шатойского и Веденского. Работы по восстановили продлились около полутора часов.

ИСТОЧНИК KP.RU