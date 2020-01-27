2020-01-27T15:22:42+03:00
Общество

Федеральные журналисты потребовали освободить дагестанского коллегу

Абдулмумина Гаджиева подозревают в финансировании терроризма
Варвара АНТОНОВА
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Федеральные журналисты потребовали освободить дагестанского журналистаФедеральные журналисты потребовали освободить дагестанского журналистаФото: СОЦСЕТИ
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Журналисты ряда федеральных изданий, в том числе - "Коммерсанта", "Медузы" и "Новой газеты", попросили главу Дагестана Владимира Васильева освободить сотрудника республиканской газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева. Среди обратившихся - Иван Голунов и Олег Кашин.

Гаджиева арестовали 18 июня 2019 года, его обвиняют в финансировании терроризма. Вину мужчина не признал. Под стражей журналист пробудет до 31 января.

Уголовный процесс над Гаджиевым вызвал общественный резонанс в Дагестане. Дело мужчины стали сравнивать с прогремевшим случаем с Иваном Голуновым, которому подбросили запрещенные вещества во время задержания. В поддержку дагестанца запустили лозунг "Я/Мы - Абдулмумин Гаджиев" и хэштег #СвободуАбдулмумину.

ibndakikibndakik
Обращение журналистов к главе Дагестана
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ИСТОЧНИК KP.RU

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