«Чеченский подлог»: власти республики отреагировали на публикацию о «подмене чеченцев»
«Новая газета» опубликовала статью о том, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время ее поездки в Чечню осенью 2017 года встретилась с двумя мужчинами, которые показали свои паспорта и говорили, что они - Шамхан Юсупов и Махма Мускиев.
Автор материала в этом тексте утверждает, что на самом деле это были братья расстрелянных Юсупова. Причем в случае с Юсуповым это был однояйцевый близнец и Мускиева.
По данным издания, в январе 2017 года Юсупова и Мускиева вместе с еще 25 чеченцами убили после пыток.
После этой статьи Москалькова заявила, что будет проводить проверку по данному вопросу. Она связалась с «Новой Газетой» и запросила имеющиеся материалы.
Тем временем уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев отреагировал на авторский материал Новой газеты под названием «Чеченский подлог».
По его мнению, издание ведет себя «тенденциозно по отношению ко всему чеченскому».
– «Новая газета обвиняет правоохранительные органы Чеченской Республики в серьёзных преступлениях. Это не просто обвинение, а «назначение виновного» без суда и следствия, – заявил Нухажиев.
Он считает, что это очередной «подлый прием» - бросать новые обвинения в адрес чеченского народа.
Политик также добавил, что «СМИ обязаны действовать в рамках правового поля, а не бросать категорические обвинения в чей-то адрес, чем с большими усилиями, достойными другого применения, занимается «Новая газета» по отношению к Чечне и к её руководителям».
Ранее, "Комсомолка" писала, что журналисты ряда федеральных изданий, в том числе - "Коммерсанта", "Медузы" и "Новой газеты", попросили главу Дагестана Владимира Васильева освободить сотрудника республиканской газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева. Среди обратившихся - Иван Голунов и Олег Кашин.
Гаджиева арестовали 18 июня 2019 года, его обвиняют в финансировании терроризма. Вину мужчина не признал. Под стражей журналист пробудет до 31 января.
ИСТОЧНИК KP.RU