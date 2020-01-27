«Чеченский подлог»: власти республики отреагировали на публикацию о «подмене чеченцев»

27 Янв. 2020 2020-01-27T16:55:53+03:00

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«Новая газета» опубликовала статью о том, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время ее поездки в Чечню осенью 2017 года встретилась с двумя мужчинами, которые показали свои паспорта и говорили, что они - Шамхан Юсупов и Махма Мускиев.

Автор материала в этом тексте утверждает, что на самом деле это были братья расстрелянных Юсупова. Причем в случае с Юсуповым это был однояйцевый близнец и Мускиева.

По данным издания, в январе 2017 года Юсупова и Мускиева вместе с еще 25 чеченцами убили после пыток.

После этой статьи Москалькова заявила, что будет проводить проверку по данному вопросу. Она связалась с «Новой Газетой» и запросила имеющиеся материалы.

Тем временем уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев отреагировал на авторский материал Новой газеты под названием «Чеченский подлог».

По его мнению, издание ведет себя «тенденциозно по отношению ко всему чеченскому».

– «Новая газета обвиняет правоохранительные органы Чеченской Республики в серьёзных преступлениях. Это не просто обвинение, а «назначение виновного» без суда и следствия, – заявил Нухажиев.

Он считает, что это очередной «подлый прием» - бросать новые обвинения в адрес чеченского народа.

Политик также добавил, что «СМИ обязаны действовать в рамках правового поля, а не бросать категорические обвинения в чей-то адрес, чем с большими усилиями, достойными другого применения, занимается «Новая газета» по отношению к Чечне и к её руководителям».

Ранее, "Комсомолка" писала, что журналисты ряда федеральных изданий, в том числе - "Коммерсанта", "Медузы" и "Новой газеты", попросили главу Дагестана Владимира Васильева освободить сотрудника республиканской газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева. Среди обратившихся - Иван Голунов и Олег Кашин.

Гаджиева арестовали 18 июня 2019 года, его обвиняют в финансировании терроризма. Вину мужчина не признал. Под стражей журналист пробудет до 31 января.

ИСТОЧНИК KP.RU