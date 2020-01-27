2020-01-27T17:01:49+03:00
Общество

ВТБ открыл новый офис для частных лиц в Дагестане

Отделение по обслуживанию физических лиц заработало в Каспийске
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Новый офис ВТБ открыли в Каспийске.Новый офис ВТБ открыли в Каспийске.
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Новый офис по обслуживанию физических лиц в Республике Дагестан расположен в Каспийскe по адресу: проспект М. Омарова, 1.

Клиентам доступен широкий спектр банковских услуг: размещение свободных денежных средств во вклады и накопительные счета, оформление дебетовых карт. В новом офисе можно получить консультацию по инвестиционным продуктам, пройти биометрическую регистрацию и подключиться к дистанционным сервисам банка, которые позволяют проводить большинство банковских операций онлайн.

В круглосуточной зоне самообслуживания установлено два банкомата, с помощью которых клиенты могут в любое время осуществить необходимые платежи и переводы, пополнить счет, внести платеж по кредиту, а также снять наличные.

- Открытие второго офиса ВТБ в республике продиктовано значительным интересом со стороны жителей региона к услугам банка, - прокомментировал Александр Дыренко, управляющий ВТБ в Ставропольском крае, Республике Дагестан и Кабардино-Балкарской Республике. - Наша стратегическая задача - создание омниканального банка. Поэтому мы уделяем большое внимание не только развитию цифровых каналов взаимодействия с нашими клиентами, но и активно расширяем свою филиальную сеть.

Новый офис банка ВТБ открыт для клиентов по будням с 9.00 до 18.00. В настоящее время в СКФО работают 26 отделений ВТБ. Всего офисная сеть банка в России насчитывает полторы тысячи точек.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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