Красочный бал в Стране чудес собрал около 150 студентов Минераловодского округа

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:24:41+03:00

Учащиеся на высоком уровне исполнили сначала полонез, а после и традиционный для балов вальс

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В минувший понедельник в банкетном зале «НОЙ» собрались порядка 150 лучших студентов высших, средних специальных образовательных заведений Минеральных Вод, отличников учебы, активистов Молодежного добровольческого движения, студенческого и школьного самоуправления.

Приветствовала участников пятого студенческого бала, посвященного прошедшему 25 января празднику российского студенчества, заместитель главы администрации Минераловодского городского округа Анна Шевченко. Анна Федоровна обратилась к присутствующим от имени руководства администрации муниципалитета и лично главы округа Сергея Юрьевича Перцева и отметила, что праздник студенчества связывает многие поколения наших сограждан.

- Поздравляю всех студентов с этим праздником, а также тех, кто был студентом и кто до сих пор сохраняет в своей душе эту искру молодости, искру дерзания, творений и веры в будущее. Желаю вам удачи, уверена, что вы выбрали правильный путь, что у вас обязательно сбудутся все мечты, — сказала замглавы.

К поздравлениям коллеги присоединился и депутат Совета депутатов МГО Дмитрий Пастырев, подчеркнув, что пройдя через годы студенчества, молодые люди не только познают азы наук и сделают многие открытия, но и, самое главное, найдут людей, которые станут в будущем настоящими близкими друзьями.

Ознаменовала начало мероприятия церемония вручения грамот и благодарственных писем главы Минераловодского городского округа за активную жизненную позицию и большой вклад в молодежную политику по итогам 2019 года. В этот вечер наградами были отмечены руководители и специалисты учебных заведений округа, студенты, индивидуальные предприниматели, — всего 24 человека.

Основная часть студенческого бала была посвящена, конечно же, танцу. Учащиеся на высоком уровне исполнили сначала полонез, а после и традиционный для балов вальс. Поучаствовали в интереснейшем квесте, представили свои творческие номера. Все это проходило в канве большой сценической постановки по мотивам произведения Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес».

Завершилось мероприятие награждением лучших студентов по итогам квеста, а также вручением подарков от партнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU