Затравили из-за танца: полицейские начали проверку из-за угроз расправы над студентами

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:45:05+03:00

В Северной Осетии парню с девушкой пришлось извиняться за пляски на Татьянин день [видео]

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В полиции прокомментировали скандал из-за танца иностранного студента с первокурсницей на Татьянин день.

- Танец молодых людей на празднике, снятый на видео и получивший негативный резонанс в социальных сетях, носит моральный аспект и находится в зоне ответственности организаторов мероприятия, - сказали в пресс-службе МВД Северной Осетии. - По факту угроз и преследования участников видеоролика в МВД Северной Осетии проводится проверка.

Напомним, участниками ролика стала первокурсница Валя и темнокожий иностранный студент. На импровизированной танцплощадке они «зажгли» в минувшую субботу.

Темнокожий парень устроил "неприличные танцы" на Северном Кавказе.

Смелый танец в республике расценили оскорблением всего осетинского народа. «Бдители морали» требовали извинений. Угрожали. Оба в итоге попросили прощение на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU