Затравили из-за танца: полицейские начали проверку из-за угроз расправы над студентами
В полиции прокомментировали скандал из-за танца иностранного студента с первокурсницей на Татьянин день.
- Танец молодых людей на празднике, снятый на видео и получивший негативный резонанс в социальных сетях, носит моральный аспект и находится в зоне ответственности организаторов мероприятия, - сказали в пресс-службе МВД Северной Осетии. - По факту угроз и преследования участников видеоролика в МВД Северной Осетии проводится проверка.
Напомним, участниками ролика стала первокурсница Валя и темнокожий иностранный студент. На импровизированной танцплощадке они «зажгли» в минувшую субботу.
Темнокожий парень устроил "неприличные танцы" на Северном Кавказе.
Смелый танец в республике расценили оскорблением всего осетинского народа. «Бдители морали» требовали извинений. Угрожали. Оба в итоге попросили прощение на видео.
ИСТОЧНИК KP.RU