2020-01-28T15:41:24+03:00
Общество

Фальшивый пенсионер МВД без прав колесил по Ингушетии на иномарке с липовыми номерами

«Покатушки» пафосного лихача закончились «плачевно»
Ася АСРЯН
Поделиться:
Правоохранители также возбудили против него уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»Правоохранители также возбудили против него уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

28-летний житель ингушского села Экажево гонял по республике без водительского удостоверения на «Мерседесе» с липовыми номерами. Когда полицейские его остановили, он показал им удостоверение пенсионера органов внутренних дел.

Документ вызвал у правоохранителей подозрение. И как выяснилось не зря. Проверка показала, что удостоверение поддельное.

Против нарушителя составили административные материалы по статьям «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков» и «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».

На этом неприятности молодого лихача не закончились.

Правоохранители также возбудили против него уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», информирует «Интерфакс-Юг».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Ставрополе оштрафовали водителя за возмутительное фото. Парень объяснил свой поступок тем, что ему захотелось сделать пафосный снимок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В кисловодском санатории нашли 25 кг испорченной индейки для детей
Уголовное дело дагестанского журналиста прокомментировали в Кремле
Банк УРАЛСИБ предлагает памятные серебряные монеты «30 ЛЕТ БАНКУ УРАЛСИБ»
Прокуратура разберется с жалобами на коррупцию в вузе Пятигорска
Больше 8500 ставропольских родителей плохо справляются со своими обязанностями
«Не дождётесь!»: Кадыров обратился к недругам Чечни и России
100-килограммового орла похитили в Минводах
Известный писатель просит власть Ставрополя переименовать улицу
Фальшивый пенсионер МВД без прав колесил по Ингушетии на иномарке с липовыми номерами
В Махачкале без газа остались тысячи людей
110 тысяч тюльпанов высадят в Ставрополе этой весной
Затравили из-за танца: полицейские начали проверку из-за угроз расправы над студентами
Красочный бал в Стране чудес собрал около 150 студентов Минераловодского округа
На Ставрополье осудили сорвавших стройку космодрома бизнесменов
За возмутительное фото в Ставрополе оштрафовали водителя