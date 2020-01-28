Фальшивый пенсионер МВД без прав колесил по Ингушетии на иномарке с липовыми номерами

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:41:24+03:00

Правоохранители также возбудили против него уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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28-летний житель ингушского села Экажево гонял по республике без водительского удостоверения на «Мерседесе» с липовыми номерами. Когда полицейские его остановили, он показал им удостоверение пенсионера органов внутренних дел.

Документ вызвал у правоохранителей подозрение. И как выяснилось не зря. Проверка показала, что удостоверение поддельное.

Против нарушителя составили административные материалы по статьям «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков» и «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».

На этом неприятности молодого лихача не закончились.

Правоохранители также возбудили против него уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», информирует «Интерфакс-Юг».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Ставрополе оштрафовали водителя за возмутительное фото. Парень объяснил свой поступок тем, что ему захотелось сделать пафосный снимок.

ИСТОЧНИК KP.RU