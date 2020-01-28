2020-01-28T16:59:36+03:00
Общество

«Не дождётесь!»: Кадыров обратился к недругам Чечни и России

Политик заявил, что ни на секунду не будет ослаблена профилактика экстремизма, терроризма и преступности
Ася АСРЯН
Поделиться:
По словам главы региона, каждый житель республики чувствует себя в полной безопасностиПо словам главы региона, каждый житель республики чувствует себя в полной безопасностиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Глава Чечни после участия в коллегии МВД РФ по республике заявил, что в регионе снизился уровень преступности. По его словам, каждый житель республики чувствует себя в полной безопасности.

Однако, не все так радужно: яростнее становится идеологическая и информационная атака против Чечни. Кадыров считает, что за этим стоят хорошо «проплаченные зарубежными фондами и организациями провокаторы». Люди, которые ненавидят Чечню и всю Россию.

— Щедро финансируемые недругами России ресурсы, ссылаясь друг на друга, ежедневно обливают чеченское общество грязью, — написал чеченский лидер.

Он также обратился ко всем недругам Чечни и России.

— «Не дождётесь!» Если даже вы в день миллион раз будете негативно говорить и писать о Чечне, мы не свернём со своего пути, — предупредил глава региона.

Кадыров заявил, что ни на секунду не будет ослаблена профилактика экстремизма, терроризма и преступности.

— Лучше предупредить преступление на стадии замысла, чем допустить тяжкие последствия и искать виновных, — считает чеченский лидер.

Ранее в Чечне прокомментировали жалобу девушки на изгнание джиннов из-за сексуальной ориентации. Власти назвали этот скандал попыткой бросить на республику мрак Средневековья.

— Ту тень средневекового мрака, которую пытаются бросить на Чеченскую республику, она не ляжет. У нас не регион мракобесов, тупиц, болванов и брутальных идиотов, которые «хавают всякую туфту». Мы применим все законные способы для того, чтобы противостоять этому злу. Дураков больше нет, господа, - отметил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В кисловодском санатории нашли 25 кг испорченной индейки для детей
Уголовное дело дагестанского журналиста прокомментировали в Кремле
Банк УРАЛСИБ предлагает памятные серебряные монеты «30 ЛЕТ БАНКУ УРАЛСИБ»
Прокуратура разберется с жалобами на коррупцию в вузе Пятигорска
Больше 8500 ставропольских родителей плохо справляются со своими обязанностями
«Не дождётесь!»: Кадыров обратился к недругам Чечни и России
100-килограммового орла похитили в Минводах
Известный писатель просит власть Ставрополя переименовать улицу
Фальшивый пенсионер МВД без прав колесил по Ингушетии на иномарке с липовыми номерами
В Махачкале без газа остались тысячи людей
110 тысяч тюльпанов высадят в Ставрополе этой весной
Затравили из-за танца: полицейские начали проверку из-за угроз расправы над студентами
Красочный бал в Стране чудес собрал около 150 студентов Минераловодского округа
На Ставрополье осудили сорвавших стройку космодрома бизнесменов
За возмутительное фото в Ставрополе оштрафовали водителя