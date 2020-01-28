«Не дождётесь!»: Кадыров обратился к недругам Чечни и России

28 Янв. 2020 2020-01-28T16:59:36+03:00

По словам главы региона, каждый житель республики чувствует себя в полной безопасности Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Политик заявил, что ни на секунду не будет ослаблена профилактика экстремизма, терроризма и преступности

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Глава Чечни после участия в коллегии МВД РФ по республике заявил, что в регионе снизился уровень преступности. По его словам, каждый житель республики чувствует себя в полной безопасности.

Однако, не все так радужно: яростнее становится идеологическая и информационная атака против Чечни. Кадыров считает, что за этим стоят хорошо «проплаченные зарубежными фондами и организациями провокаторы». Люди, которые ненавидят Чечню и всю Россию.

— Щедро финансируемые недругами России ресурсы, ссылаясь друг на друга, ежедневно обливают чеченское общество грязью, — написал чеченский лидер.

Он также обратился ко всем недругам Чечни и России.

— «Не дождётесь!» Если даже вы в день миллион раз будете негативно говорить и писать о Чечне, мы не свернём со своего пути, — предупредил глава региона.

Кадыров заявил, что ни на секунду не будет ослаблена профилактика экстремизма, терроризма и преступности.

— Лучше предупредить преступление на стадии замысла, чем допустить тяжкие последствия и искать виновных, — считает чеченский лидер.

Ранее в Чечне прокомментировали жалобу девушки на изгнание джиннов из-за сексуальной ориентации. Власти назвали этот скандал попыткой бросить на республику мрак Средневековья.

— Ту тень средневекового мрака, которую пытаются бросить на Чеченскую республику, она не ляжет. У нас не регион мракобесов, тупиц, болванов и брутальных идиотов, которые «хавают всякую туфту». Мы применим все законные способы для того, чтобы противостоять этому злу. Дураков больше нет, господа, - отметил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

ИСТОЧНИК KP.RU