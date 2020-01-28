2020-01-28T18:36:28+03:00
Происшествия

Уголовное дело дагестанского журналиста прокомментировали в Кремле

В понедельник, 27 января, Абдулмумину Гаджиеву продлили арест до марта
Антон ШАПОВАЛОВ
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Абдулмумин ГаджиевАбдулмумин ГаджиевФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков огласил официальную позицию Кремля по поводу уголовного дела против журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева. Об этом представитель Владимир Путина сообщил журналистам на пресс-конференции.

Так, Песков уверен, что Генеральный Прокурор России не оставит без внимание запрос депутата и учредит проверку.

- Если есть обращение народного избранника в генпрокуратуру, мы не сомневается, что законность этого дела будет проверена генпрокуратурой, - сказал пресс-секретарь, отметив, что в Кремле видели "сообщения в СМИ на этот счет". - Мы не знаем, на чем основываются утверждения, что какие-то показания были получены под пытками, мы не знаем, насколько они могут соответствовать действительности. Мы также не осведомлены о деталях этого дела

Напомним, Гаджиева задержали 14 июня. Журналиста обвиняют в финансировании терроризма. Как уверяют следователи, он опубликовал интервью с учредителем благотворительного фонда, который не являлся таковым, и призывал жертвовать ему деньги. Вырученные средства они переводили боевикам.

С 18 июня Гаджиев не выходит из-под ареста. Недавно ему продлили пребывание под стражей до 13 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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