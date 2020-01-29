Тело пропавшего альпиниста из Польши нашли на Эльбрусе
Он дошел почти до высоте в 5 тысяч метров в непогоду
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29 января спасателями обнаружено тело, пропавшего на Эльбрусе альпиниста из Польши, сообщает ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.
Погибшего транспортируют вниз, с высоты 4, 9 тыс метров. Турист погиб в районе скал Пастухова.
После спуска телом займутся правоохранительные органы.
Погибший был в составе группы, не зарегистрировавшей свой маршрут. Экстремалы решили прекратить восхождение на 5 тыс метров из-за плохой погоды, а один из них не пришел в назначенное место. Тогда туристы и обратились к спасателям.
ИСТОЧНИК KP.RU