Проекты ставропольских школьников удостоены призов детского научного конкурса

29 Янв. 2020 2020-01-29T17:01:16+03:00

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27 января завершился Детский научный конкурс Фонда Андрея Мельниченко. В нем приняли участие сотни талантливых школьников, увлеченных изучением естественных наук, в том числе воспитанники Центра детского научного и инженерно-технического творчества Невинномысска.

В финале ДНК-2020 встретились авторы лучших инженерных и исследовательских проектов, отобранных по итогам регионального этапа, который проходил на площадках образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко в ноябре 2019 года.

В число победителей и призеров ДНК-2020 вошли проекты ставропольских школьников. Так, в номинации «Исследовательский проект» (старшая возрастная группа) 1-е место занял проект «Изменчивые кристаллы» Кирилла Романова.

В средней возрастной группе этой номинации единственным призером стал Тимур Андрожейчок. Его «Разработка инновационного азотного удобрения пролонгированного действия и исследование его эффективности в целях повышения продуктивности сельскохозяйственных культур и охраны окружающей среды» заняла второе место.

Награды от компании «ЕвроХим», одного из партнеров ДНК Фонда Андрея Мельниченко, получило исследование «Оптимизация питания озимой пшеницы в целях повышения продуктивности в системе точного земледелия с применением нейросетей» Антона Шаргородского, Ксении Романенко, Дарьи Тихоновой.

Специальным призом от Сибирской генерирующей компании награжден проект «Программирование и использование контроллера ISKRAMEGA в управлении координатной платформой» Георгия Козлова. Кроме того, Кирилл Романов, Тимур Андрожейчок, Антон Шаргородский, Ксения Романенко, Дарья Тихонова получили также особые награды Фонда Андрея Мельниченко.

Грамотами и денежными призами награждены руководители проектов, ставших победителями и призерами ДНК-2020. Среди них Артем Бенескул, Светлана Лищенко, Михаил Скрипкин (ЦДНИТТ Невинномысска) и Елена Татаринова (МБОУ СОШ № 12 Невинномысска). Дипломом «За блестящее руководство научным проектом» отмечена работа директора Центра детского научного и инженерного творчества Невинномысска Ларисы Пешковой.

Александр Чередник, исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко, подвел итог состоявшегося конкурса:

- Спасибо всем преподавателям образовательных центров Фонда за подготовку таких замечательных ребят, а членам жюри - за объективную и точную оценку проектов. ДНК-2020 заканчивается, и начинается новый цикл. Впереди ребят ждут новые проекты и участие в различных конкурсах, на которых наши юные ученые и изобретатели будут показывать результаты своих трудов. Мы надеемся, что в дальнейшем ребята не остановятся на достигнутом и будут уверенно продолжать добиваться своих целей.

ИСТОЧНИК KP.RU