Кадыров предложил переименовать все районы Грозного в честь чеченских героев

29 Янв. 2020 2020-01-29T19:55:08+03:00

По мнению политика, «славные сыны чеченского народа своим героизмом и мужеством оставили о себе добрую память в истории региона»

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В Грозном планируют переименовать четыре района. Глава региона предложил мэру республиканской столицы назвать их именами национальных героев.

По мнению Кадырова, «славные сыны чеченского народа своим героизмом и мужеством оставили о себе добрую память в истории региона». Речь идет о переименовании районов, которые находятся в черте столицы: Старопромысловский, Октябрьский, Ленинский и Октябрьский.

Ранее «Комсомолка» писала, что глава Чечни Рамзан Кадыров в очередной раз напомнил, что не оставит без внимания всех тех, кто распространяет сплетни, слухи, связанные с республикой.

- Я официально заявляю всем организациям и структурам, с этими людьми, если их можно назвать людьми, мы будем жестко бороться. Все это для того, чтобы не повторились те военные компании, которые мы с вами пережили, – подчеркнул Кадыров.

ИСТОЧНИК KP.RU