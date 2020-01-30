Депутат Думы Ставропольского края потребовал уволить мэра Георгиевска

30 Янв. 2020 2020-01-30T13:57:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Заместитель председателя Думы Ставропольского края Александр Кузьмин рассказал, в каком случае мэру Георгиевска Максиму Клетину стоит уйти в отставку. По его мнению, если домыслам найдут подтверждения, градоначальнику надо уйти добровольно. Об этом Кузьмин рассказал на еженедельном планерном совещании (запись заявления есть у "КП - Северный Кавказ").

- На мой взгляд, если опасения подтвердятся, как серьезный мужчина, господин Клетин должен самостоятельно подать в отставку и не дожидаться того момента, когда его оттуда вынесут, - отметил Кузьмин, отметив, что оценить ролик должны "компетентные органы и Дума Георгиевского городского округа"

Также вице-спикер краевой Думы уверяет, что губернатор Ставрополья Владимир Владимиров никакого отношения к видео не имеет, и просит представителей СМИ на этом не спекулировать. Глава региона ранее тоже давал свою оценку происходящему:

Губернатор прокомментировал скандал с мэром Георгиевска 00:00 00:00

- Я ни разу это не смотрел. Мне приходили и пересказывали — я ни разу не дослушал. [...] Для меня важен глава, который не подводит тех людей, за которых он отвечает. И те обязательства, за которые берётся, он исполняет. То есть для меня, как для губернатора, проблем никаких нет.

Напомним, мэр Георгиевска оказался в центре скандала после ролика, опубликованного в конце декабря прошлого года. В кадре мужчина, похожий на Клетина, говорит, что он "приличная принцесска" и был когда-то "опасным преступником".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэра Георгиевска проверяют по заявлению об угрозе убийством

Максим Клетин уже побывал на допросе (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU