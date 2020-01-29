2020-01-29T18:43:36+03:00
Общество

В краевой Думе отреагировали на секс-скандал с мэром Георгиевска

Александр Кузьмин порекомендовал уходить Максиму Клетину, если "опасения подтвердятся"
Антон ШАПОВАЛОВ
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Максим Клетин. Фото: из архива "КП"Максим Клетин. Фото: из архива "КП"
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Заместитель главы Думы Ставропольского края Александр Кузьмин прокомментировал секс-скандал с мэром Георгиевска Максимом Клетиным. Чиновник порекомендовал уйти градоначальнику, если его причастность к ролику докажет проверка. Об этом он сообщил на еженедельном планерном совещании (видео заявления есть в распроряжении "КП - Северный Кавказ") и подтвердил сказанное корреспонденту издания.

- Оценку этой истории должны дать компетентные органы и дума Георгиевского городского округа, - сказал Кузьмин. - На мой взгляд, если опасения подтвердятся, как серьезный мужчина, господин Клетин должен самостоятельно подать в отставку и не дожидаться того момента, когда его оттуда вынесут.

В то же время зампредседателя Думы опроверг причастность к делу губернатора Ставрополья Владимира Владимирова. Сам же глава края уже комментировал ситуацию на своей пресс-конференции:

Губернатор прокомментировал скандал с мэром Георгиевска

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- Я ни разу это не смотрел. Это как-то не моё. Мне приходили и пересказывали — я ни разу не дослушал. [...] Для меня важен глава, который не подводит тех людей, за которых он отвечает. И те обязательства, за которые берётся, он исполняет. У нас немного территорий, где делается всё то, о чём мы договаривались. То есть для меня, как для губернатора, проблем никаких нет.

Напомним, скандал вокруг мэра Георгиевска возник в конце декабря, когда в сеть попал ролик, на котором похожий на Клетина мужчина называет себя "приличной принцесской" и бывшим преступником.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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