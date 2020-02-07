2020-02-07T16:24:03+03:00
Общество

После секс-скандала мэра Георгиевска исключили из "Единой России"

Об этой мере говорил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на пресс-конференции
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Максим КлетинМаксим КлетинФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Мэра Георгиевска Максима Клетина исключили из "Единой России". Как сообщает NewsTracker со ссылкой на заместителя секретаря регионального отделения партии Валерия Назаренко, чиновник ушел по собственному желанию.

- Политсовет рассмотрел в местном отделении, данное заявление было удовлетворено. Вся документация передана в краевой исполком. Он исключен из партии, - приводит издание слова Назаренко.

Губернатор прокомментировал скандал с мэром Георгиевска

00:00
00:00

Заявление об исключении из партии Клетин написал 30 января. Этим числом датирован документ, подписанный политсоветом. Решавший вопрос совет не рассматривал причину ухода Клетина из партии.

Напомним, скандал вокруг мэра Георгиевска разгорелся после ролика, на котором человек, похожий на него, называет себя "принцесской" и говорит о богатом криминальном прошлом. Сам Клетин опроверг свою причастность к видео.

В защиту мэра выступал и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, который сказал, когда его подчиненного могут исключить из партии:

- Как у губернатора, у меня с ним (с мэром Георгиевска - прим.ред.) проблем нет. Но волею судьбы я попал в региональная отделение "Единой России". У нас когда-то, если бы жена написала, что муж ей изменяет, его бы из партии выгнали за аморальное поведение. Если проверка покажет факт аморального проявления, нам будет необходимо приостановить членство Клетина в партии до окончания полного расследования, - сказал глава края на пресс-конференции.

Губернатор о мэре Георгиевка Клетине и секс-скандале с провокационными видео.

Кроме этого, в отношении мужчины следствие проводит проверку. В январе на него написала заявление женщина, которая уверяла, что Клетин угрожал ее убить. Причиной стал отказ ее дочери жить с ним.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Террориста, готовившего массовое убийство на ЧМ-2018, осудили в Северной Осетии
В Чечне рассказали, как раскручивают аккаунты за счет Кадырова
В Железноводске установят интерактивные горы КМВ
Снегопады, туман и гололёд принесёт на Ставрополье холодный фронт
Бизнесмен похитил деньги на дорогу к кладбищу Ставрополя
После секс-скандала мэра Георгиевска исключили из "Единой России"
Пятеро пострадали в аварии с БТР в Северной Осетии
Начальника УФСИН Северной Осетии задержали
Из-за угроз под госзащиту взяты следователи по делу об убийстве главы ингушского Центра «Э»
Милашина связывает нападение на себя в Чечне с профессиональной деятельностью
85 тысяч жителей остались в Дагестане без света
«СтрелаАвто» в Минеральных Водах предлагает выгодные условия для «шкодоводов»
В Невинномысске "Мерседес" насмерть сбил женщину на переходе и уехал
"Били головой об мраморный пол": появились подробности избиения Милашиной в Чечне
Ночные заморозки до -15 ожидаются на Ставрополье в выходные
В Северной Осетии выявили около 2000 недобросовестных потребителей газа
На Ставрополье приставы вмешались в грызню за наследство дедушки
ВТБ запустил приложение «Консьерж»
Ставрополец дал сотруднику ФСБ взятку 19 млн и бутылку коньяка
Военно-Грузинскую дорогу перекрыли для проезда всех видов транспорта
Пациента психбольницы второй год ищут на Ставрополье
В Минводах уже начали готовиться к пожароопасному сезону
Директор строительной фирмы Ставрополя сбежал с 36 млн рублей
Миллионы, отданные ставропольцами за тепло, шли в карман мошеннице
Женщина погибла в опрокинутой иномарке на Ставрополье
Дагестанку осудили за убийство шестилетней дочери
Следствие опровергло отказ от уголовного дела против мэра Георгиевска