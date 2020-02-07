После секс-скандала мэра Георгиевска исключили из "Единой России"

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:24:03+03:00

Об этой мере говорил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на пресс-конференции

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Мэра Георгиевска Максима Клетина исключили из "Единой России". Как сообщает NewsTracker со ссылкой на заместителя секретаря регионального отделения партии Валерия Назаренко, чиновник ушел по собственному желанию.

- Политсовет рассмотрел в местном отделении, данное заявление было удовлетворено. Вся документация передана в краевой исполком. Он исключен из партии, - приводит издание слова Назаренко.

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Заявление об исключении из партии Клетин написал 30 января. Этим числом датирован документ, подписанный политсоветом. Решавший вопрос совет не рассматривал причину ухода Клетина из партии.

Напомним, скандал вокруг мэра Георгиевска разгорелся после ролика, на котором человек, похожий на него, называет себя "принцесской" и говорит о богатом криминальном прошлом. Сам Клетин опроверг свою причастность к видео.

В защиту мэра выступал и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, который сказал, когда его подчиненного могут исключить из партии:

- Как у губернатора, у меня с ним (с мэром Георгиевска - прим.ред.) проблем нет. Но волею судьбы я попал в региональная отделение "Единой России". У нас когда-то, если бы жена написала, что муж ей изменяет, его бы из партии выгнали за аморальное поведение. Если проверка покажет факт аморального проявления, нам будет необходимо приостановить членство Клетина в партии до окончания полного расследования, - сказал глава края на пресс-конференции.

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Кроме этого, в отношении мужчины следствие проводит проверку. В январе на него написала заявление женщина, которая уверяла, что Клетин угрожал ее убить. Причиной стал отказ ее дочери жить с ним.

ИСТОЧНИК KP.RU