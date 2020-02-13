Бывшего мэра Махачкалы, обвиняемого в создании банды и хищении 210 млн, отпустили

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:17:13+03:00

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Бывший руководитель дагестанского ТФОМС и экс-мэр Махачкалы освобожден из-под ареста. До суда Магомед Сулейманов будет дома, поскольку максимальный срок содержания под стражей истек. Об этом сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на источник.

При этом Сулейманов по прежнему обвиняется в создании преступного сообщества, превышении должностных полномочий и мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, с 2010 по 2018 год участники организованной им банды похитили не меньше 210 млн рублей. В то время Магомед Сулейманов был главой Территориального фонда медицинского страхования в Дагестане. Деньги «отмывали» через поддельные документы в сговоре с частными клиниками. Их бюджета мошенникам направляли выплаты за выдуманные оказанные медицинские услуги. Сотни «вылеченных» на деле были давно умершими жителями республики.

Дело о превышении полномочий завели после проверки его деятельности в должности главы Махачкалы. Следователи указывают, что в 2015 году на посту исполняющего обязанности мэра города он незаконно передал в собственность ОАО «Даггаз» муниципальную землю под площадью 38 тысяч квадратов. Бюджет «обеднел» на 96 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU