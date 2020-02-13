В Ставрополе раздетый мужчина облился водой в магазине

13 Февр. 2020 2020-02-13T16:35:55+03:00

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Ночью 8 февраля компания из трех мужчин и одной девушки устроила обливание водой в ставропольском магазине на улице Тухачевского. Молодые люди не записывали происходящее на видео, но за них это сделали камеры наблюдения. Ролик попал в социальные сети.

Один из парней, голый до трусов, вошел в магазин, держа ведро с водой. Сказав продавщице, что проиграл в споре, он опрокинул емкость на себя и выбежал из помещения. Приятели последовали за ним.

Голый мужчина облился водой в магазине на спор.Видео: соцсети

Оставшись один на один с лужей, продавец вытерла ее. А что оставалось делать? Много пользователей сети посочувствовало женщине, но еще больше - ополчилось на весельчаков.

- Пранкерские выходки всё больше и больше участились в Ставрополе. Понаехали из Москвы, - писали комментаторы. Они имели в виду другой случай, который произошел тоже на улице Тухачевского в универмаге, недалеко от этого магазина. Отметим, что тех блогеров уже арестовали. Катавшемуся пузом по полу парню дали 15 суток, а его соратникам - пять и десять.

ИСТОЧНИК KP.RU