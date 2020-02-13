2020-02-13T20:50:07+03:00
Происшествия

У еще одного пенсионера в Ингушетии нашли оружейный склад

Это второй старичок из республики, которого поймали с большим арсеналом
Антон ШАПОВАЛОВ
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Изъятое оружиеИзъятое оружиеФото: СОЦСЕТИ
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Сотрудники ингушской полиции отыскали в доме пенсионера из Сунженского района самодельный пистолет, 300 патронов к нему и около десятка ножей. Это был второй в республике случай, когда у пожилого мужчины нашли огромный схрон оружия. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

- Накануне утром в ходе обысковых мероприятий, проводимых в рамках операции «Оружие», в одном из домовладений на улице Горчханова поселка Троицкое участковыми уполномоченными полиции МО МВД России «Сунженский» обнаружены и изъяты боеприпасы. Вооружение, изъятое по месту проживания местного жителя, направлены в Экспертно-Криминалистический центр, - сказано в сообщении ведомства.

Против 68-летнего мужчины возбудили уголовное дело по первой части 222 статьи УК РФ. Его отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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