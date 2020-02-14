Аграриям Ставрополья рассказали, как получить в 2020 году хороший урожай

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:43:28+03:00

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13 февраля в Невинномысском Дворце культуры химиков под председательством министра сельского хозяйства Ставропольского края Владимира Ситникова состоялось совещание «Агрохимическое обеспечение весенних полевых работ, ранневесенняя подкормка озимых зерновых и особенности ее проведения в 2020 году в Ставропольском крае».

В нем приняли участие руководители и специалисты управлений сельского хозяйства и охраны окружающей среды администраций муниципальных районов (округов) края, сельхозорганизаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, научные организации, федеральные учреждения, компании-поставщики минеральных удобрений.

Глава аграрного ведомства края Владимир Ситников отметил, что совещание дает старт весенне-полевым работам, и у аграриев края есть возможность получить ценные рекомендации научных сотрудников и компаний, занимающихся производством удобрений.

- Сегодня региональное зональное совещание по обеспечению весенних полевых работ проходит в двух городах - Зеленокумске и Невинномысске. Мы работаем на площадке «ЕвроХима» - это история развития нашего края и агропромышленного комплекса, поэтому это очень важное мероприятие с точки зрения подбора агротехнологических решений, которые позволят нам получить урожай 2020 года, – добавил Владимир Николаевич.

Руководитель ОСП ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» Сергей Ложкин рассказал о методах эффективного применения ранневесенней азотной подкормки:

- Компания «ЕвроХим» на сегодняшний день является не только производителем, но и крупнейшим поставщиком в крае всех видов минеральных удобрений - азотных, фосфорных и калийных. По результатам 2019 года ставропольским аграриям было отгружено 427 882 тонн удобрений, произведенных одним из предприятий «ЕвроХима» - Невинномысским Азотом. Являясь экспертами в области питания растений, мы предлагаем технологии и ресурсы в виде своих знаний для повышения урожайности агропромышленной продукции края и улучшения ее качества.

Также Сергей Ложкин говорил о целях предприятий «ЕвроХима» на Ставрополье в 2020 году, главной из которых является обеспечение сельхозпроизводителей региона традиционными минеральными удобрениями производства Группы «ЕвроХим», а также развитие потребления продукции - карбамид Ютек, водорастворимые комплексные удобрения и КАС с серой.

ИСТОЧНИК KP.RU