2020-02-14T12:24:03+03:00
Общество

Житель Ингушетии во время обысков открыл стрельбу по силовикам

Место происшествия оцеплено, закрыт ряд улиц, заблокирован доступ к дому
Ася АСРЯН
Поделиться:
Силовики ищут агрессивного стрелкаСиловики ищут агрессивного стрелкаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Инцидент произошёл в ингушском поселении Экажево. Силовики проводили обыски в одном из частных домов в рамках операции «Оружие». Житель квартиры начал стрелять из пистолета, а после – скрылся, информирует «Интерфакс-Юг».

Сообщается, что пострадавших среди правоохранителей нет. Силовики ищут агрессивного стрелка. Известно, что место инцидента оцеплено, а также заблокирован доступ к дому.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что в Северной Осетии экс-прокурор убил и закопал жену на даче. Так, в республике нашли исчезнувшую 45-летнюю Ирину Боженко. Она без вести пропала месяц назад.

Оперативники приехали побеседовать о ее исчезновении к гражданскому мужу, экс-сотруднику прокуратуры Игорю Чельдиеву, в село Кобан.

Тогда-то одному из оперативных сотрудников и бросился в глаза странный холмик в дальнем конце двора. Чальдиев практически сразу сознался, что закопал там свою бывшую супругу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Неудачный захват порта»: пять бойцов клуба Нурмагомедова осуждены за избиение самбиста
В Дагестане раскрыли сговоры при строительстве школ и детсадов
Житель Ингушетии во время обысков открыл стрельбу по силовикам
На Ставрополье задержан пьяный лихач
Аграриям Ставрополья рассказали, как получить в 2020 году хороший урожай
На Ставрополье полицейский «крышевал» павильон по продаже безакцизного табака
Появилось видео с дачи экс-прокурора, где убили и закопали его бывшую жену
На Ставрополье сотрудник сотовой компании слил личную информацию абонента заинтересованным лицам
На Ставрополье столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие
Губернатор Ставрополья отстранил от должности мэра Георгиевска
У еще одного пенсионера в Ингушетии нашли оружейный склад
Власти Чечни пояснили, когда оппозиции надо извиняться перед ними
Лавина перекрыла дорогу, соединяющую мир с двумя горными районами Дагестана
Женщине, протащившей судебного пристава по асфальту, вынесли приговор
Гости отеля «Богатырь» получат мили «Аэрофлота»
В Ставрополе раздетый мужчина облился водой в магазине
На Ставрополье активно сокращается численность русских
Бывшего мэра Махачкалы, обвиняемого в создании банды и хищении 210 млн, отпустили