Житель Ингушетии во время обысков открыл стрельбу по силовикам

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:24:03+03:00

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Инцидент произошёл в ингушском поселении Экажево. Силовики проводили обыски в одном из частных домов в рамках операции «Оружие». Житель квартиры начал стрелять из пистолета, а после – скрылся, информирует «Интерфакс-Юг».

Сообщается, что пострадавших среди правоохранителей нет. Силовики ищут агрессивного стрелка. Известно, что место инцидента оцеплено, а также заблокирован доступ к дому.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что в Северной Осетии экс-прокурор убил и закопал жену на даче. Так, в республике нашли исчезнувшую 45-летнюю Ирину Боженко. Она без вести пропала месяц назад.

Оперативники приехали побеседовать о ее исчезновении к гражданскому мужу, экс-сотруднику прокуратуры Игорю Чельдиеву, в село Кобан.

Тогда-то одному из оперативных сотрудников и бросился в глаза странный холмик в дальнем конце двора. Чальдиев практически сразу сознался, что закопал там свою бывшую супругу.

ИСТОЧНИК KP.RU