«Неудачный захват порта»: пять бойцов клуба Нурмагомедова осуждены за избиение самбиста
Пятеро бойцов клуба Хабиба Нурмагомедова Eagles MMA осуждены за нападение на бронзового призёра РФ по боевому самбо. Причём, по версии следствия, это была не просто спортивная злость, а вполне спланированная атака с целью убить знакомого, который слишком много знал о плане захвата порта Махачкалы.
Нападение произошло в 2017-м году. Следствие полагало, что Курамагомедову предложили поучаствовать в захвате торгового порта, но тот отказался от преступной афёры. Учитывая, что он слишком много знал о планах рейдеров, его решили убрать.
Курамагомедова подкараулили в «темном переулке», накинулись, начали жестоко избивать. Но удача была на стороне самбиста — случайные свидетели спугнули нападавших. Это спасло его жизнь.
— Пятеро бойцов принимали непосредственное участие в избиении. По статье «Причинение телесных повреждений средней степени тяжести», — сообщил источник «КП» в правоохранительных органах.
Часть подозрений так и остались недоказанными. Так, заказчиком убийства, по мнению следствия, мог быть миллиардер Зиявудин Магомедов, а организатором — президент Eagles MMA Денис Клопнев. Тем более, что все подозреваемые работали в охране группы компаний «Сумма», принадлежавшей братьям Магомедовым. Однако суд посчитал доводы следствия недостаточными.
ИСТОЧНИК KP.RU