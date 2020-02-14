2020-02-14T13:40:17+03:00
Происшествия

«Неудачный захват порта»: пять бойцов клуба Нурмагомедова осуждены за избиение самбиста

Следствие полагает, что спортсмены напали на знакомого по заказу олигарха
Андрей ФАДЕЕВ
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Осуждённые оказались бойцами клуба Хабиба Нурмагомедова, основанного миллиардером Зиявудином Магомедовым — Eagles MMA. Фото: сосцети клуба Eagles MMAОсуждённые оказались бойцами клуба Хабиба Нурмагомедова, основанного миллиардером Зиявудином Магомедовым — Eagles MMA. Фото: сосцети клуба Eagles MMA
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Пятеро бойцов клуба Хабиба Нурмагомедова Eagles MMA осуждены за нападение на бронзового призёра РФ по боевому самбо. Причём, по версии следствия, это была не просто спортивная злость, а вполне спланированная атака с целью убить знакомого, который слишком много знал о плане захвата порта Махачкалы.

Нападение произошло в 2017-м году. Следствие полагало, что Курамагомедову предложили поучаствовать в захвате торгового порта, но тот отказался от преступной афёры. Учитывая, что он слишком много знал о планах рейдеров, его решили убрать.

Курамагомедова подкараулили в «темном переулке», накинулись, начали жестоко избивать. Но удача была на стороне самбиста — случайные свидетели спугнули нападавших. Это спасло его жизнь.

— Пятеро бойцов принимали непосредственное участие в избиении. По статье «Причинение телесных повреждений средней степени тяжести», — сообщил источник «КП» в правоохранительных органах.

Часть подозрений так и остались недоказанными. Так, заказчиком убийства, по мнению следствия, мог быть миллиардер Зиявудин Магомедов, а организатором — президент Eagles MMA Денис Клопнев. Тем более, что все подозреваемые работали в охране группы компаний «Сумма», принадлежавшей братьям Магомедовым. Однако суд посчитал доводы следствия недостаточными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Неудачный захват порта»: пять бойцов клуба Нурмагомедова осуждены за избиение самбиста
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