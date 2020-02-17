В Ставропольском крае снизилось количество потребительских кредитов

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:10:20+03:00

К 2020 году задолженность ставропольцев по ним достигла 161,6 миллиарда рублей, по ипотечным кредитам — 89,9 миллиарда рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Всего в 2019 году жителям региона выдали кредитов на 190 миллиардов рублей

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В прошлом году в нашем регионе начал замедляться темп роста потребительских кредитов. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе Центробанка. Так, розничный кредитный портфель ставропольцев вырос почти на 18% — до 251,5 миллиарда рублей.

Что касается 2018 года, то этот показатель составлял 22,7%. Как рассказал управляющий Отделением ставропольского Южного ГУ Банка России Георгий Тикунов, банки поменяли расчет предельной долговой нагрузки при одобрении ссуд. Теперь заемщики отбираются более тщательно, что положительно сказывается на качестве кредитного портфеля.

Известно, что кредитный портфель состоит из потребительских кредитов. К 2020 году задолженность ставропольцев по ним достигла 161,6 миллиарда рублей, по ипотечным кредитам — 89,9 миллиарда рублей.

Всего в 2019 году жителям Ставрополья выдали кредитов на 190 миллиардов рублей.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Предгорном районе индивидуальный предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Бизнесмен представлял в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения. Общая сумма задолженности по налогам у индивидуального предпринимателя составила более 5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU