В аэропорту Минвод сел самолет с уникальной надписью

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:09:41+03:00

Это первый брендированный самолёт, посвящённый Ставрополью и курортам Кавминвод

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В Минводах совершил первый полет брендированный самолет лоукостера «Победа». Эту новостью на своей странице в соцсети Инстаграм сообщил глава региона Владимир Владимиров.

- У авиакомпании «Победа» теперь есть такой брендированный «ставропольский» борт. Сегодня его первый полет – в Минводы, - написал губернатор.

Фото: Инстаграм губернатора Ставрополья

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что флаг Ставропольского края побывал на Международной космической станции. Туда его доставил грузовой корабль. Сейчас уроженец Ставрополья Олег Скрипочка является командиром МКС. Скрипочка и переслал на землю фото флага в космосе. Их выложил в свой Instagram Владимир Владимиров.

- Вместе с флагами получил на борт грамоту о присвоении звания Почётного гражданина Невинномысска, откуда Олег Иванович родом.Флаги уже вернулись на Землю. Теперь они уникальны, побывали на орбите.Таких в мире немного, - написал губернатор.

Когда флаги пройдут послекосмическую проверку, их передадут в музей в Ставрополе.

ИСТОЧНИК KP.RU