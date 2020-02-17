В Ставрополе рассказали, почему на улицах города стало меньше попрошаек

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:17:41+03:00

Тем, кто нуждается в помощи, помогают восстановить документы, обеспечивают продуктами питания Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

В Ставрополе удалось добиться сокращения числа тех, кто занимается попрошайничеством. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе администрации краевого центра. Так, в городе работают сотрудники «Социального патруля». Они объезжают рынки, торговые центры, автовокзалы, чтобы найти бездомных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Эти рейды помогли вдвое сократить количество ставропольцев, занимающихся попрошайничеством. Тем, кто нуждается в помощи, патруль помогает восстановить документы, обеспечивает продуктами питания.

Ранее «Комсомолка» писала, как в Ставрополе спасают бездомных и малоимущих от холода и голода. Ведь не секрет, что в холодную погоду особенно несладко приходится тем, у кого нет постоянной крыши над головой. Для них и тех, кто еле сводит концы с концами, в городе устраивают благотворительную акцию.

Так, более 150 гостей «доброго обеда» накормили рыбным супом, гречневой кашей с поджаркой, а также сладким чаем и вкусными пирожками.

Акцию благословил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. С его подачей множество порций горячих обедов разлетелось на «ура», некоторые бездомные приходили за добавкой.

ИСТОЧНИК KP.RU