Полиция задержала мужчину, избившего врача-хирурга в Карачаево-Черкесии

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:29:22+03:00

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Сотрудники МВД по Малокарачаевскому району задержала 25-летнего жителя села Учкекен по заявлению врача-хирурга, которого он избил. Об этом сообщает пресс-служба республиканской полиции.

- Лицо, на которое указал потерпевший, опрошено. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сказано в сообщении ведомства.

14 февраля Заур Хубиев дежурил в приемной Малокарачаевской Центральной районной больницы. Один из пациентов оскорбительно обратился к нему "сынок", и это не понравилось доктору:

- Я тебе не сынок, иди на..., - ответил Хубиева. За больного на костылях вступился задержанный, но после нескольких зуботычен врач повалил обоих. МВД продолжает проверку инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU