2020-02-17T14:55:53+03:00
Происшествия

"Я тебе не сынок": пациенту на костылях досталось от хирурга в Карачаево-Черкесии

Зауру Хубиеву не понравилось, как к нему обратился больной [видео]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Стоп-кадрСтоп-кадр
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Инцидент произошел в селе Учкекен, в Малокарачаевской Центральной районной больнице. В праздник всех влюбленных дежурный хирург Заур Хубиев занимался своей рутинной работой: писал что-то в журнале приема больных в приемном покое. В это время к нему пытался обратиться с жалобами пациент на костылях. Врачу не понравилось обращение "сынок".

Фото Заура Хубиева/стоп-кадр

Фото Заура Хубиева/стоп-кадр

- Я тебе не сынок, иди на..., - резко ответил Хубиев. За больного тут же вступился мужчина со стороны, ударивший врача в лицо. Завязалась драка, остановить которую удалось только криком женщин и усилиями других людей. Видео инцидента попало в социальные сети.

В Минздраве "КП" сообщили, что в курсе происшествия. Представители ведомства обещали в скором времени прокомментировать потасовку врача и пациентов. Тем временем, МВД по Карачаево-Черкесии проводит проверку.

Драка между хирургом и пацинетом на костылях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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