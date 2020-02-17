"Я тебе не сынок": пациенту на костылях досталось от хирурга в Карачаево-Черкесии
Инцидент произошел в селе Учкекен, в Малокарачаевской Центральной районной больнице. В праздник всех влюбленных дежурный хирург Заур Хубиев занимался своей рутинной работой: писал что-то в журнале приема больных в приемном покое. В это время к нему пытался обратиться с жалобами пациент на костылях. Врачу не понравилось обращение "сынок".
Фото Заура Хубиева/стоп-кадр
- Я тебе не сынок, иди на..., - резко ответил Хубиев. За больного тут же вступился мужчина со стороны, ударивший врача в лицо. Завязалась драка, остановить которую удалось только криком женщин и усилиями других людей. Видео инцидента попало в социальные сети.
В Минздраве "КП" сообщили, что в курсе происшествия. Представители ведомства обещали в скором времени прокомментировать потасовку врача и пациентов. Тем временем, МВД по Карачаево-Черкесии проводит проверку.
Драка между хирургом и пацинетом на костылях.
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ИСТОЧНИК KP.RU