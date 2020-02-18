2020-02-18T18:52:44+03:00
Общество

Против мужчины, избившего врача за оскорбление пациента на костылях, завели дело

Следователи из Карачаево-Черкесии нашли у него оружие [видео]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Фото: скрин-шотФото: скрин-шот
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Следственный комитет по Карачаево-Черкесии возбудил уголовное дело против 24-летнего жителя Учкекена. Мужчина напал на врача-хирурга Заура Хубиева за оскорбление пациента на костылях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 14 февраля в местной больнице. Дежурный врач Хубиев принимал пациентов, рутинно писал что-то в историях болезни и на автомате отвечал. Внезапно один из них обратился к медику "сынок".

- Я тебе не сынок... - и послал больного хирург. Тут же ему последовал ответ от человека, который стоял в стороне. Выдержав несколько ударов в лицо, врач пошел в ноги, повалил оппонента, а вместе с ним и человека на костылях. Как уверяют источники, знакомые с ситуацией, пациент и напавший мужчина - родственники.

Драка между хирургом и пациентом на костылях в Карачаево-Черкесии.

В понедельник МВД по Карачаево-Черкесии осведомило СМИ, что начало проверку происшествия. Затем к расследованию подключился Следственный комитет по республике, и сегодня, 18 февраля, ведомство открыло уголовное дело:

- Следственным комитетом Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Учкекена. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части первой статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия), - сказано в сообщении СКР по КЧР.

Как выяснили следователи, в момент нападения у мужчины был нож. Тяжелых последствий удалось избежать благодаря своевременной работе Росгвардии.

Но и в отношении врача проводится проверка, учрежденная Министерством здравоохранения. После инцидента Хубиев взял себе больничный. Как только он вернется с него - медика уволят, сообщает источник "КП - Северный Кавказ".

ИСТОЧНИК KP.RU

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