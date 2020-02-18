Следователи займутся нападением на врача, оскорбившего пациента в КЧР
Следственный комитет по Карачаево-Черкесии проведет проверку инцидента в больнице Учкекена. 24-летний молодой человек напал на дежурного хирурга Заура Хубиева после оскорбления его родственника. О готовящихся мероприятиях сообщает пресс-служба ведомства.
Мы в ответе за тех, кого нам подчинили?
- В настоящее время следователем с участием криминалиста осмотрено место происшествия, изъяты следы преступления, видеозаписи камер наблюдения, опрошены очевидцы происходящего, назначена экспертиза, устанавливаются все детали произошедшего, - говорят в пресс-службе Следственного комитета по республике.
Драка между хирургом и пациентом на костылях в Карачаево-Черкесии.
Кроме того, проверкой происшествия занимается и МВД по Карачаево-Черкесии. Они задержали и допросили напавшего на врача.
Но и медику приходится нелегко. Хубиев взял больничный и залечивает полученные в драке травмы. Как сообщил "КП - Северный Кавказ" источник в Минздраве КЧР, медика уволят, как только пройдет расследование дела.
- В нашей республике он дальше работать не будет, - сказал глава ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU