Следователи займутся нападением на врача, оскорбившего пациента в КЧР

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:28:49+03:00

Заур Хубиев уже взял больничный и лечит ранения

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Следственный комитет по Карачаево-Черкесии проведет проверку инцидента в больнице Учкекена. 24-летний молодой человек напал на дежурного хирурга Заура Хубиева после оскорбления его родственника. О готовящихся мероприятиях сообщает пресс-служба ведомства.

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- В настоящее время следователем с участием криминалиста осмотрено место происшествия, изъяты следы преступления, видеозаписи камер наблюдения, опрошены очевидцы происходящего, назначена экспертиза, устанавливаются все детали произошедшего, - говорят в пресс-службе Следственного комитета по республике.

Драка между хирургом и пациентом на костылях в Карачаево-Черкесии.

Кроме того, проверкой происшествия занимается и МВД по Карачаево-Черкесии. Они задержали и допросили напавшего на врача.

Но и медику приходится нелегко. Хубиев взял больничный и залечивает полученные в драке травмы. Как сообщил "КП - Северный Кавказ" источник в Минздраве КЧР, медика уволят, как только пройдет расследование дела.

- В нашей республике он дальше работать не будет, - сказал глава ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU