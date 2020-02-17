Врача-хирурга уволят после скандала с нападением на пациента с костылями

После драки в приемном отделении Малокарачаевской ЦРБ врача-хирурга Заура Хубиева снимут с должности. Сейчас мужчина залечивает раны, полученные в ходе нападения. Об этом "КП - Северный Кавказ" сообщил представитель Министерства здравоохранения Карачаево-Черкесии.

Напомним, 14 февраля в стенах больницы Учкекена произошла потасовка между дежурным хирургом Хубиевым и родственником пациента на костылях. Обсуждая что-то, больной обратился к доктору "сынок", и это не понравилось врачу:

- Я тебе не сынок, иди..., - резко ответил он.

После этих слов парень, стоявший в стороне, несколько раз ударил медика. Завязалась драка. Повалив нападавшего, 36-летний медработник ненароком столкнул и пациента. Усмирили их пыл только сторонние наблюдатели.

Драка между хирургом и пациентом на костылях в Карачаево-Черкесии.

- В настоящее время врач-хирург находится на лечении в связи с травмой, полученной во время конфликта с пациентом. После его выздоровления, окончания служебного расследования и на сновании результатов проверки МВД России по Малокарачаевскому району администрация больницы вынесет решение о целесообразности пребывания врача на должности в этой медицинской организации, - сказано в сообщении Министерства здравоохранения КЧР.

Как уточнил "Комсомолке" источник в ведомстве, с большой вероятностью врача уволят. Кроме того, наказание понесет и руководитель больницы.

- Для меня однозначно понятно, что данный человек [Заур Хувиев - прим.ред] случайный в нашей профессии. В нашей республике он дальше работать не будет, - уверяет министр здравоохранения республики Казим Шаманов.

А вот парнем, защитившим больного - 25-летним жителем Учкекена - занимается полиция. После заявления пострадавшего медика его задержали и допросили.

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