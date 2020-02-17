Ставропольский край может стать площадкой для граффитистов со всего мира

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:23:08+03:00

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В Ставрополь могут собраться граффитисты со всего мира, чтобы преобразить сотню фасадов домов, открыть современные музеи под открытым небом. Для этого наш регион должен выиграть в народном голосовании, — пишет «Ставропольская правда».

Серия творческих фестивалей запланирована с 15 апреля по 30 октября. Пока на открытие «Культурного кода» претендуют шесть регионов России. Ставропольский край уступает место Ленинградской области, заняв второе место.

Кстати, глава края на своей странице в соцсети Инстаграм написал, что стать территорией фестиваля может посёлок Солнечнодольск и призвал ставропольцев поддержать родной регион.

Ранее «КП-Северный Кавказ» разбиралась в новом тренде - устраивать пранк в общественных местах Ставрополя. Почему в последнее время участились выходки ставропольских «шутников» рассказал психолог Владислав Чубаров:

— Есть социальные установки, где раньше культивировались границы уважения к ближнему. Раньше все старались жить, как все. Сейчас же наоборот: чем ты оригинальнее и нестандартнее, тем ты интереснее. Люди с заниженной самооценкой именно таким образом стараются привлечь к себе внимание. Факт, что их будут обсуждать, о них напишут в СМИ, их будут ненавидеть — делает из них звезд. Таким образом, эти молодые люди самоутверждаются, — считает психолог.

ИСТОЧНИК KP.RU