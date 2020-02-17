2020-02-17T15:23:08+03:00
Общество

Ставропольский край может стать площадкой для граффитистов со всего мира

По словам губернатора, территорией фестиваля может посёлок Солнечнодольск
Ася АСРЯН
Поделиться:
Губернатор на своей странице в Инстаграм призвал ставропольцев поддержать родной регионГубернатор на своей странице в Инстаграм призвал ставропольцев поддержать родной регионФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Ставрополь могут собраться граффитисты со всего мира, чтобы преобразить сотню фасадов домов, открыть современные музеи под открытым небом. Для этого наш регион должен выиграть в народном голосовании, — пишет «Ставропольская правда».

Серия творческих фестивалей запланирована с 15 апреля по 30 октября. Пока на открытие «Культурного кода» претендуют шесть регионов России. Ставропольский край уступает место Ленинградской области, заняв второе место.

Кстати, глава края на своей странице в соцсети Инстаграм написал, что стать территорией фестиваля может посёлок Солнечнодольск и призвал ставропольцев поддержать родной регион.

Ранее «КП-Северный Кавказ» разбиралась в новом тренде - устраивать пранк в общественных местах Ставрополя. Почему в последнее время участились выходки ставропольских «шутников» рассказал психолог Владислав Чубаров:

— Есть социальные установки, где раньше культивировались границы уважения к ближнему. Раньше все старались жить, как все. Сейчас же наоборот: чем ты оригинальнее и нестандартнее, тем ты интереснее. Люди с заниженной самооценкой именно таким образом стараются привлечь к себе внимание. Факт, что их будут обсуждать, о них напишут в СМИ, их будут ненавидеть — делает из них звезд. Таким образом, эти молодые люди самоутверждаются, — считает психолог.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ставропольский край может стать площадкой для граффитистов со всего мира
«Осторожно, пранк»: как разыграть прохожих и заставить ставропольцев тебя ненавидеть
ВТБ пенсионный фонд прошел стресс-тестирование Банка России с результатом 99,9%
"Только двойки": дагестанец стал миллионером, раскрыв тайну многих лотерей
Геймер скончался в компьютерном клубе в Дагестане
На Ставрополье накрыли цех с суррогатным алкоголем на 4 млн
На Ставрополье 20 февраля ожидается небывалый свадебный ажиотаж
Полиция задержала мужчину, избившего врача-хирурга в Карачаево-Черкесии
В Ставрополе рассказали, почему на улицах города стало меньше попрошаек
В аэропорту Минвод сел самолет с уникальной надписью
На Ставрополье директор аптеки продал на полмиллиона незарегистрированных лекарств
В Ставропольском крае снизилось количество потребительских кредитов
На Ставрополье бизнесмен скрыл от налоговой более пяти миллионов рублей