В Дагестане браконьер напал на сотрудника ФСБ

17 Февр. 2020 2020-02-17T17:52:28+03:00

Суд приговорил браконьера к двум годам и трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Инцидент произошёл в Дагестане. Местный житель, пойманный на ловле краснокнижного осетра, протаранил на грузовике лодку, в которой находился сотрудник пограничного отряда ФСБ России по республике.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном. Против него возбудили уголовное дело по статьям: «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ или охраняемым международными договорами РФ».

Суд приговорил браконьера к двум годам и трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Ранее «КП-Северный Кавказ» информировал, что в международном аэропорту Махачкалы с борта самолета сняли двух пассажиров. Мужчины, одному из которых 40 лет, а другому - 36, заняли не свои места.

Бортпроводница просила пассажиров занять кресла, соответствующее их посадочному талону. Но они игнорировали сотрудницу авиакомпании, а когда все-таки реагировали на ее призывы - отказывались выполнять требование.

ИСТОЧНИК KP.RU