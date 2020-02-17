2020-02-17T17:52:28+03:00
Общество

В Дагестане браконьер напал на сотрудника ФСБ

Злоумышленника поймали на ловле краснокнижного осетра
Ася АСРЯН
Поделиться:
Суд приговорил браконьера к двум годам и трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 годаСуд приговорил браконьера к двум годам и трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 годаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Инцидент произошёл в Дагестане. Местный житель, пойманный на ловле краснокнижного осетра, протаранил на грузовике лодку, в которой находился сотрудник пограничного отряда ФСБ России по республике.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном. Против него возбудили уголовное дело по статьям: «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ или охраняемым международными договорами РФ».

Суд приговорил браконьера к двум годам и трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Ранее «КП-Северный Кавказ» информировал, что в международном аэропорту Махачкалы с борта самолета сняли двух пассажиров. Мужчины, одному из которых 40 лет, а другому - 36, заняли не свои места.

Бортпроводница просила пассажиров занять кресла, соответствующее их посадочному талону. Но они игнорировали сотрудницу авиакомпании, а когда все-таки реагировали на ее призывы - отказывались выполнять требование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Дагестане браконьер напал на сотрудника ФСБ
В международном аэропорту Махачкалы с борта самолета сняли двух пассажиров
Ставропольский край может стать площадкой для граффитистов со всего мира
«Осторожно, пранк»: как разыграть прохожих и заставить ставропольцев тебя ненавидеть
ВТБ пенсионный фонд прошел стресс-тестирование Банка России с результатом 99,9%
"Только двойки": дагестанец стал миллионером, раскрыв тайну многих лотерей
Геймер скончался в компьютерном клубе в Дагестане
На Ставрополье накрыли цех с суррогатным алкоголем на 4 млн
На Ставрополье 20 февраля ожидается небывалый свадебный ажиотаж
Полиция задержала мужчину, избившего врача-хирурга в Карачаево-Черкесии
В Ставрополе рассказали, почему на улицах города стало меньше попрошаек
В аэропорту Минвод сел самолет с уникальной надписью
На Ставрополье директор аптеки продал на полмиллиона незарегистрированных лекарств
В Ставропольском крае снизилось количество потребительских кредитов
На Ставрополье бизнесмен скрыл от налоговой более пяти миллионов рублей