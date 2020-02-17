В Дагестане браконьер напал на сотрудника ФСБ
Инцидент произошёл в Дагестане. Местный житель, пойманный на ловле краснокнижного осетра, протаранил на грузовике лодку, в которой находился сотрудник пограничного отряда ФСБ России по республике.
Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном. Против него возбудили уголовное дело по статьям: «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ или охраняемым международными договорами РФ».
Суд приговорил браконьера к двум годам и трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.
Ранее «КП-Северный Кавказ» информировал, что в международном аэропорту Махачкалы с борта самолета сняли двух пассажиров. Мужчины, одному из которых 40 лет, а другому - 36, заняли не свои места.
Бортпроводница просила пассажиров занять кресла, соответствующее их посадочному талону. Но они игнорировали сотрудницу авиакомпании, а когда все-таки реагировали на ее призывы - отказывались выполнять требование.
ИСТОЧНИК KP.RU