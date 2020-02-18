2020-02-18T13:37:12+03:00
Общество

В Ставрополе пропала женщина, нуждающаяся в медпомощи

На ставропольчанке были надеты красная куртка, брюки, полусапожки и фиолетовая шапка
Ася АСРЯН
Поделиться:
Всех, у кого есть информация о пропавшей, попросили звонить по телефону: 112Всех, у кого есть информация о пропавшей, попросили звонить по телефону: 112Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В краевом центре ищут 31-летнею Тахмину Тагаймурадову. Как сообщают волонтеры отряда «Лиза Алерт», женщина 17 февраля ушла из дома и не вернулась.

На Ставрополье проверят безопасность медучреждений

00:00
00:00

Ставропольчанка нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве.

Приметы пропавшей: рост: 1,5 метра, черные волосы и карие глаза.

На женщине были надеты красная куртка, брюки, полусапожки и фиолетовая шапка. Всех, у кого есть информация о пропавшей, попросили звонить по телефону: 112.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что в краевом центре продолжается снос незаконных ларьков. В прошлом году снесли 12 капитальных строений и 246 нестационарных торговых объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24