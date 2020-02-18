В Ставрополе пропала женщина, нуждающаяся в медпомощи
В краевом центре ищут 31-летнею Тахмину Тагаймурадову. Как сообщают волонтеры отряда «Лиза Алерт», женщина 17 февраля ушла из дома и не вернулась.
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Ставропольчанка нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве.
Приметы пропавшей: рост: 1,5 метра, черные волосы и карие глаза.
На женщине были надеты красная куртка, брюки, полусапожки и фиолетовая шапка. Всех, у кого есть информация о пропавшей, попросили звонить по телефону: 112.
Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что в краевом центре продолжается снос незаконных ларьков. В прошлом году снесли 12 капитальных строений и 246 нестационарных торговых объектов.
ИСТОЧНИК KP.RU