В Ставрополе пропала женщина, нуждающаяся в медпомощи

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:37:12+03:00

Всех, у кого есть информация о пропавшей, попросили звонить по телефону: 112 Фото: СОЦСЕТИ

На ставропольчанке были надеты красная куртка, брюки, полусапожки и фиолетовая шапка

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В краевом центре ищут 31-летнею Тахмину Тагаймурадову. Как сообщают волонтеры отряда «Лиза Алерт», женщина 17 февраля ушла из дома и не вернулась.

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Ставропольчанка нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве.

Приметы пропавшей: рост: 1,5 метра, черные волосы и карие глаза.

На женщине были надеты красная куртка, брюки, полусапожки и фиолетовая шапка. Всех, у кого есть информация о пропавшей, попросили звонить по телефону: 112.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что в краевом центре продолжается снос незаконных ларьков. В прошлом году снесли 12 капитальных строений и 246 нестационарных торговых объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU