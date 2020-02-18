В Дагестане начальник тыла ОМВД присвоил 23 тысячи литров дизтоплива

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:07:24+03:00

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Инцидент произошёл в Дагестане. Там начальника тыла отдела МВД России по Сергокалинскому району заподозрили в присвоении 23 тысяч литров дизельного топлива. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе СКР по республике.

По данным следствия, правоохранитель регулярно выписывал топливо для служебного автомобиля, который все это время никуда не выезжал.

В итоге начальнику тыла удалось присвоить примерно 23 тысячи литров дизтоплива на общую сумму в 800 тысяч рублей. Против злоумышленника возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под домашним арестом.

Ранее «Комсомолка» писала, что житель Дагестана, пойманный на ловле краснокнижного осетра, протаранил на грузовике лодку, в которой находился сотрудник пограничного отряда ФСБ России по республике.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном. Суд приговорил браконьера к двум годам и трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU